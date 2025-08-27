Стиль жизни Шоу-биз

Хор Гомін запишет все произведения Леонтовича — что известно об амбициозном проекте

Виктория Мельник, журналист сайта 27 августа 2025, 13:00
гомін концерт
Хор Гомін Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь