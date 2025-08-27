Хор Гомін запишет все произведения Леонтовича — что известно об амбициозном проекте

В последние годы украинская культура проживает ренессанс: талантливые исполнители, запрос от зрителя и слушателя и сила социальных сетей — все эти факторы так удачно сошлись, что сейчас на театральные представления и концерты безумный спрос и очереди.

Недавним открытием для большинства украинцев стал хор Гомін. Теперь исполнители первыми в Украине запишут все произведения Николая Леонтовича.

Хор Гомін исполнит и запишет произведения Леонтовича

После потрясающего взлета хор Гомін Львовского органного зала устраивает всеукраинский тур, а также новый сезон.

Впереди еще один амбициозный проект — исполнить и записать все хоровые произведения известного украинского композитора Николая Леонтовича к его 150-летию, которое Украина отметит в 2027 году.

Подобного еще никто не делал.

Напомним, что Николай Леонтович — украинский композитор и хоровой дирижер. Больше всего он известен миру благодаря хоровой обработке народной песни Щедрик.

Композиция популярна для музыкального сопровождения в тематических лентах, в частности в известном фильме Сам дома играет англоязычная версия Carol of the Bells.

Однако наследие Леонтовича гораздо шире. И это одна из причин, почему Гомін берется за запись его композиций сейчас.

Проект откроет слушателям полную панораму творчества гения.

Во Львовском городском совете сообщили, что идея у хористов появилась после того, как коллектив получил от Всеукраинского хорового общества имени Николая Леонтовича и его председателя правления Александра Тарасенко в подарок сборник Леонтович. Хоровые произведения.

Услышать произведения Леонтовича в исполнении хора Гомін можно будет 31 августа во Львовском органном зале. Билеты на событие были распроданы в июне, но желающие смогут послушать запись концерта в мобильном приложении Ukrainian Live.

Кроме того, следующие концерты также будет транслировать Радіо Культура.

