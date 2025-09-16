Увертюра Шахед: сельский оркестр разорвал соцсети

Превратили страх в музыку, и взорвали соцсети. Сельский оркестр подростков из Киевской области сыграл увертюру Шахед. Автор композиции — музыкант-переселенец из Херсонской области. Увертюра вызвала оживленное обсуждение в соцсетях: одни поддержали креатив, другие — раскритиковали.

Полет, но не шмеля, а Шахеда: соцсети взорвались на сельский оркестр

Творчество и юмор помогают подросткам собирать деньги на ВСУ. В селе Ковшеватая на границе Киевской и Черкасской областей есть уникальный эстрадно-симфонический оркестр. Первые упоминания о нем датируются 1933 годом. Канцелярские книги колхоза-миллионника упоминают о должности дирижера.

Сейчас дирижером является Сергей. Участники оркестра — местные школьники. Здесь же идет репетиция увертюры Шахед. Видео с этой увертюрой за сутки в соцсетях набрало миллион просмотров и более 3 тысяч комментариев! Школьников не только хвалят!

Попросили разрешения взять наше видео на представлении на Всемирной конференции. Мне звонили из разных уголков Украины возмущенные тем, что мы играем то, что якобы не слышим, — говорит дирижер оркестра Гармония Сергей Недужий.

Автор увертюры Шахед — Дмитрий Корниенко, профессиональный музыкант и переселенец из Херсонской области. До прихода РФ на его родную землю мужчина играл джаз. Сейчас учит подростков. Делится, что увертюру он еще не доработал.

Нам была интересна реакция людей в целом. Одни понимают, другие категорически не понимают этого. Искусство должно вызывать интерес, реакцию — негативную или позитивную.

Ростислав, играющий главную партию увертюры, говорит, что почти каждую ночь слышит российские Шахеды. А иногда даже видит, как ПВО сбивает цели.

Тройка девушек-саксофонисток вздыхает — их партия в произведении очень коротка.

Мы играем приземление Шахеда, как он падает.

Этой увертюрой оркестр планирует открывать концерты перед минутой молчания. С началом полномасштабной войны подростки начали выступать, где могут, чтобы собрать деньги для военных. Все деньги из коробочек отдают на нужды защитников, хоть оркестр и сам нуждается в поддержке.

Дорого обходятся ремонты инструментов, ведь покупка недостижима. Деньги ищут у громады и благотворителей. Оркестр имеет даже инструмент 1953 года, он в исправном состоянии.

А еще дети учат новые мелодии. Кроме увертюры Шахед, радуется барабанщица Руслана, изучили казацкий марш.

Но народное творчество бывает разным! О нем нельзя забывать ни на мгновение, поэтому хор Гомін запишет все произведения Николая Леонтовича.

