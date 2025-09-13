Фрагменти льоду та Памфір: топ-10 українських фільмів часів війни

Напередодні Дня українського кіно Спілка кінокритиків України та куратори фестивалю Київський тиждень критики оголосили про топ-10 найкращих кінодебютів часів війни. Які фільми варті твоєї уваги? Розповідаємо в матеріалі.

Топ-10 кращих фільмів часів війни

Війна змінила світогляд українців, тож останнє десятиліття всі наші стрічки лише про один колективний біль: війну. І насправді, таких фільмів, які розчулюють, показують життя і смерть, радість і відчай — зняли немало.

Важливо, що в цій добірці будуть непересічні стрічки, ті, що завоювали любов і визнання мільйонів українців та тисяч європейців. Ті, що потрапляли у номінації та перемагали на фестивалях, вигравали єдиний наш Оскар.

До добірки, яку варто переглянути кожному, увійшли такі фільми, створені під час російсько-української війни:

Плем’я, реж. Мирослав Слабошпицький, 2014

20 днів у Маріуполі, реж. Мстислав Чернов, 2023

Памфір, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, 2022

Мої думки тихі, реж. Антоніо Лукіч, 2019

Ля Палісіада, реж. Філіп Сотниченко, 2023

Земля блакитна, ніби апельсин, реж. Ірина Цілик, 2020

Додому, реж. Наріман Алієв, 2019

Стоп-Земля, реж. Катерина Горностай, 2021

Припутні, реж. Аркадій Непиталюк, 2017

Фрагменти льоду, реж. Марія Стоянова, 2024

За час війни митці створили понад сотню, а саме 124 повнометражних фільми, які показали у прокаті чи на фестивалях.

Експертами, які склали добірку, стали 27 кінокритиків. Серед них Дар’я Бадьор, Олег Батурін, Станіслав Битюцький, Денис Буданов, Оксана Волошенюк, Соня Вселюбська, Дмитро Десятерик, Анна Дацюк, Алік Дарман, Яна Дудко та інші.

Кожна з цих стрічок справді унікальна. Їх потрібно побачити принаймні раз у житті. А ще — поділитися з друзями-іноземцями, який вигляд має сучасний український кінематограф. За нього тобі точно не буде соромно.

А ще Вікна ділилися, чому тобі варто подивитися 2000 метрів до Андріївки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!