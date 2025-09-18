Сабля Мазепы и редкие старопечатные издания: что покажут на выставке Ukraine WOW

Пшеничное поле, 20-метровая казацкая чайка, сабля Мазепы, Золотой мяч и три кубка Евровидения: в Киеве на центральном железнодорожном вокзале 26 сентября откроется интерактивная выставка-посвящение Украине Ukraine WOW.

Эксклюзивно для Факты ICTV организаторы открыли одну из экспозиций и показали уникальные старопечатные издания — книги 17-18 веков, в которых употребляется название Украина.

Выставка Ukraine WOW: какие уникальные экспонаты покажут украинцам

Соосновательница Ukraine WOW Ярослава Гресь рассказывает, как после успешной выставки в 2019 году планировали провести следующую в марте 2022 в аэропорту Борисполь. Одну из тех идей — показать книги путешественников и историков, которые в 17-18 веках путешествовали по Украине и писали о нашей земле — удалось реализовать только сейчас.

Оригиналы изданий были найдены и приобретены в частных коллекциях и на аукционах, а несколько старопечатных изданий предоставили для выставки из библиотеки Вернадского.

Мы понимали, что книга сама по себе, какой бы старинной и важной она ни была, не может на интерактивной выставке выглядеть так аттрактивно, чтобы к ней тысячи людей побежали сразу. Подумали, что нам сделать такого, чтобы эти книги заговорили.

Тогда решили пригласить известных украинских деятелей, чтобы дали свои голоса книгам. Голоса старопечатным книгам дали Тарас Чмут, Сергей Жадан, Антон Птушкин, Андрей Лузан, Сергей Стерненко и Тимоти Снайдер. Каждый из них читал авторов в соответствии со своей деятельностью.

Жадан — отрывки из Вольтера. Историк Тимоти Снайдер озвучил труд Гербиния. А Тарас Чмут стал голосом Гийома де Боплана.

Книги о том, как Украина воспринималась путешественниками и историками, и описывалась в трудах, интересны и важны для настоящего, говорит исследовательница старопечатных книг и руководительница соответствующего отдела Национальной библиотеки Украины имени Вернадского Наталья Бондарь.

Сочетание такой разной тематики, потому что даже человек, который очень далек и не подошел бы к старопечатным изданиям, здесь подойдет. Это очень ценный и увлекательный ракурс. Это ракурс и популяризации чтения, древних памятников, библиотек.

В 2019 году Ukraine WOW собрала рекордное количество посетителей, более 330 тысяч. И было бы еще больше, но началась пандемия коронавируса. Но сейчас, несмотря на полномасштабную войну, организаторы надеются поразить зрителей сотней уникальных экспонатов и десятками интерактивных зон.

Здесь можно провести целый день, изучая украинское наследие, кем были люди, которые правили Украиной, творили Украину много столетий назад. А также посмотреть, как, несмотря на войну, прямо сейчас творятся украинские вау.

