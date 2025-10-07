Дітям наших Захисників: Українські вертольоти презентували важливу благодійну платформу

У Рівному ПрАТ Авіакомпанія Українські вертольоти презентувала всеукраїнський проєкт — Благодійну платформу Дітям наших Захисників. Захід організований Рівненською обласною військовою адміністрацією в рамках конференції Діалог влади та бізнесу. В ньому взяли участь представники понад 100 різних локальних підприємств.

Така зустріч ініціаторів благодійної платформи, місцевої влади та представників бізнесу відбулась, аби знайти гідну підтримку для кожної дитини-сироти загиблих захисників та захисниць.

Мета ініціативи Дітям наших Захисників — адресна щомісячна допомога від представників соціально-відповідального бізнесу дітям-сиротам військових, які загинули під час війни.

Як платформа здійснюватиме допомогу дітям захисників

Нині під фінансовою опікою ПрАТ Авіакомпанія Українські вертольоти вже перебувають 41 дитина з Києва та Київщини. Щомісяця компанія виділяє по 10 тис. грн на особисті потреби кожної дитини, а також організовує для них дозвілля та оздоровлення.

Таких самих благодійників по всій Україні ініціатори проекту шукають для дітей-сиріт загиблих військовослужбовців з інших регіонів.

“Ми шукаємо однодумців у кожному регіоні. Разом, об’єднавшись можемо охопити увагою всіх дітей, які втратили обох батьків під час війни”, — зазначила комунікаційна директорка ПрАТ “Українські вертольоти” Леся Червінська.

Ініціатива передбачає прозору модель допомоги: кожна компанія самостійно обирає регіон, кількість дітей, яким готова допомагати, визначає розмір та формат допомоги.

Це одяг, техніка, навчальні матеріали, побутові товари, тобто враховуючи індивідуальні потреби кожної дитини. Також створювати можливості для розвитку та спільного дозвілля.

Учасники бізнес-спільноти Рівненщини виявили зацікавленість до участі в проекті. Директорка компанії Maschio-Gaspardo Ukraine Олена Богачева підкреслила важливість не тільки матеріальної, а й емоційної підтримки:

Це наш обов’язок — допомагати дітям, які втратили найдорожчих.

Вона контактуватиме з координаторами Благодійної платформи Дітям наших Захисників, аби взяти під опіку дітей-сиріт з Рівненщини.

Благодійну платформу Дітям наших Захисників засновано ПрАТ Авіакомпанія Українські вертольоти у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей та Міжнародною торговою палатою (ICC Ukraine). Нині до проєкту долучилися вже понад 80 компаній та меценатів у різних регіонах.

У кожної дитини загиблого військового — своя історія життя та скалічена доля. І важливо — бути поруч, спілкуватися і підтримувати на шляху до дорослого життя, втілювати мрії та просто дарувати тепло.

Такі історії надихають і спонукають до дій. До ініціативи доєднатись легко, достатньо заповнити форму на сайті Благодійної платформи Дітям наших Захисників.

Вкрай важливо у різні способи підтримувати дітей, які втратили батьків на війні, адже зазвичай весь тягар наслідків лягає на плечі матерів. Ми розповідали, як їм доводиться допомагати дітям прийняти втрату.

