Там, де оживають традиції: як Українські вертольоти влаштували свято дітям полеглих Героїв

У Національному музеї народної архітектури та побуту України у Пирогові відбулося особливе свято.

Авіакомпанія Українські вертольоти зібрала дітей полеглих захисників і захисниць, аби подарувати їм день, сповнений народних традицій, тепла і турботи.

Свято для дітей полеглих захисників

У Пирогові день був насичений подіями: діти співали, танцювали, творили на майстер-класах і смакували українські страви. А на завершення кожному вручили сертифікат на 10 000 гривень — для корисних покупок у навчанні та побуті.

Голова Ради директорів авіакомпанії Володимир Ткаченко зазначив:

— Для авіакомпанії Українські вертольоти надзвичайно важливо, аби діти загиблих воїнів, мали не лише фінансову підтримку, а й відчували нашу щиру турботу та піклування. Саме тому ми створюємо для них простір для радості та розвитку.

Це фольклорне свято у Пирогові — можливість відкрити для дітей двері у світ українських традицій, подарувати їм незабутні миті спілкування та єдності.

Діти цього дня не були просто глядачами. Вони занурилися у справжнє українське дійство й стали його творцями.

Майстер-класи з народного мистецтва викликали особливий захват: малеча власноруч плела дідухи, створювала ляльки-мотанки, розмальовувала дерев’яні предмети у стилі Самчиківки.

А ще вчилася техніці вибійки — коли спеціальними дерев’яними штампами на полотняних торбинках з’являються яскраві узори.

— Мені дуже сподобалися творчі майстер-класи. Взяв участь у всіх! Плів дідухи і навіть робив ляльку-мотанку.

Я дізнався, що вони з давніх часів являються оберегами для українців. Бережуть наш народ від злих духів і додають людям сил.

А ще я наносив спеціальними штампами різні узори на торбинку і розмальовував дерев’яну дощечку різнокольоровими фарбами, — поділився своїми враженнями Тимофій, який приїхав на свято із Білої Церкви.

Пісні, танці й частування на святі

Атмосфера свята ожила завдяки пісням і танцям. На сцені виступили заслужена артистка України Анжеліка Рудницька та фольклорний гурт GG ГуляйГород. Їхні голоси й музика створили відчуття єдності, коли старовинні мотиви злилися з дитячим сміхом.

Додали енергії і смачні українські частування — вареники, куліш та інші традиційні страви, якими пригощали гостей. А ще була весела руханка, під час якої діти не приховували захоплення: сміялися, стрибали і відчували, що свято — для них і про них.

Музей просто неба у Пирогові подарував малечі унікальну подорож у часі.

Діти гуляли серед хат, церков, каплиць і вітряків, привезених з різних куточків України, — деяким пам’яткам понад чотири сотні років. Вони уважно слухали розповіді про те, як жили наші пращури, які обереги берегли і які традиції передавали з покоління в покоління.

З цього дня діти поїхали додому не лише з подарунками й власноруч зробленими виробами, а й з новими знаннями та відчуттям радості та віри в майбутнє.

Підтримка від компанії Українські вертольоти

Для Українських вертольотів турбота про дітей полеглих воїнів стала доброю традицією. На початку 2025 року авіакомпанія ініціювала створення благодійної платформи Дітям наших Захисників, що покликана об’єднати соціально-відповідальний бізнес навколо найважливішої місії – допомогти дітям, які через війну залишились без батьків.

До проекту, котрий реалізується у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів, Державною службою України у справах дітей та Міжнародною торговою палатою (ICC Ukraine), долучилося понад 80 великих і малих бізнесів, які піклуються про таких діток у різних областях.

Українські вертольоти взяли під свою фінансову опіку 41 дитину загиблих воїнів з Києва та Київщини. Щомісяця вони отримують допомогу на суму 10 000 гривень.

Авіакомпанія купує на ці кошти те, що замовляють підопічні: одяг, взуття, побутову техніку й усе необхідне для навчання та відпочинку. А також організовує різноманітні пізнавально-розважальні заходи, що робить звичайні будні яскравішими.

Авіакомпанія підтримує не лише родини полеглих Захисників, а також зміцнює необхідною технікою та обладнанням Сили оборони України і допомагає ветеранам з реабілітацією. На ці потреби з початку повномасштабного вторгнення Українські вертольоти спрямували 303 млн гривень.

