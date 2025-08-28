У Київському національному академічному театрі оперети 27 та 28 серпня відбулися 4 спектаклі “Лампа Аладдіна” для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну.

Спеціальні покази напередодні Дня знань організувала авіакомпанія “Українські вертольоти”. Тут же вона вручила подарункові сертифікати від “Епіцентру” синам та дочкам загиблих Героїв з Києва та Київщини. Так соціально-відповідальний бізнес підготував до навчального року 1500 дітей загиблих Захисників та Захисниць.

Ці діти втратили на війні когось із батьків, а дехто втратив обох найрідніших. Але ніхто з них не має втрачати віру в добро. Ми маємо стати опорою для них, маємо знаходити способи допомагати та втілювати їхні мрії в життя — каже голова Ради директорів авіакомпанії “Українські вертольоти” Володимир Ткаченко.

Кожен подарований сертифікат — номіналом 5 тисяч гривень. На ці кошти один із батьків або опікуни дітей зможуть придбати товари, необхідні для навчання. Купити можна вишиванки, шкільну форму чи спортивний одяг, планшети, підручники, будь-що із канцелярії. Тобто, саме ті групи товарів, які можуть знадобитись на початку навчального року.

Турбота про дітей Героїв: “Українські вертольоти” організували подарунки та спектакль / 8 Фотографій

Компанія “Українські вертольоти” не вперше робить сюрприз дітям Захисників та Захисниць. Дитячі подарункові сертифікати з’явилися минулого року завдяки співпраці авіакомпанії та національної мережі торговельних центрів “Епіцентр”. Цього року бізнеси вирішили продовжити співпрацю і знову виготовили такі спеціальні сертифікати.

На підтримку дітей загиблих Захисників та Захисниць вдалось спрямувати 7,5 млн грн. А загальна сума виділених авіакомпанією коштів на благодійність за час повномасштабного вторгнення уже перевищує 300 млн грн.

Так і зароджується справжня єдність, яка дає віру в перемогу та щасливе майбутнє для України. Раніше ми розповідали про виплати дітям війни у 2025.

