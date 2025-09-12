Там, где оживают традиции: как Украинские вертолеты устроили праздник детям погибших Героев

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово прошел особенный праздник.

Авиакомпания Украинские вертолёты собрала детей погибших защитников и защитниц, чтобы подарить им день, наполненный народными традициями, теплом и заботой.

Праздник для детей погибших воинов

В Пирогово день был насыщен событиями: дети пели, танцевали, творили на мастер-классах и угощались украинскими блюдами. А в завершение каждому вручили сертификат на 10 000 гривен — для полезных покупок в обучении и быту.

Председатель Совета директоров авиакомпании Владимир Ткаченко отметил:

— Для авиакомпании Украинские вертолёты чрезвычайно важно, чтобы дети погибших воинов получали не только финансовую поддержку, но и ощущали нашу искреннюю заботу и внимание. Именно поэтому мы создаём для них пространство радости и развития.

Этот фольклорный праздник в Пирогово — возможность открыть для детей двери в мир украинских традиций, подарить им незабываемые минуты общения и единства.

Дети в этот день были не просто зрителями. Они погрузились в настоящее украинское действо и стали его творцами.

Мастер-классы народного искусства вызвали особый восторг: ребята собственными руками плели дидухи, создавали куклы-мотанки, расписывали деревянные предметы в стиле Самчиковки.

А ещё осваивали технику выбойки — когда специальными деревянными штампами на полотняных сумках появляются яркие узоры.

— Мне очень понравились творческие мастер-классы. Участвовал во всех! Плёл дидухи и даже делал куклу-мотанку.

Я узнал, что они с давних времён считаются оберегами для украинцев, защищают наш народ от злых духов и придают людям силы.

А ещё я наносил специальными штампами разные узоры на сумку и раскрашивал деревянную дощечку разноцветными красками, — поделился своими впечатлениями Тимофей, приехавший на праздник из Белой Церкви.

Песни, танцы и угощения на празднике

Атмосфера буквально ожила благодаря песням и танцам. На сцене выступили заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая и фольклорный ансамбль GG ГуляйГород. Их голоса и музыка создали ощущение единства, когда древние мотивы слились с детским смехом. Добавили энергии и вкусные украинские угощения — вареники, кулеш и другие традиционные блюда, которыми угощали гостей.

А ещё была весёлая зарядка, во время которой дети не скрывали восторга: смеялись, прыгали и чувствовали, что праздник — для них и про них.

Музей под открытым небом в Пирогово подарил детям уникальное путешествие во времени.

Ребята гуляли среди хат, церквей, часовен и ветряков, привезённых из разных уголков Украины, — некоторым памятникам более четырёхсот лет.

Они внимательно слушали рассказы о том, как жили наши предки, какие обереги хранили и какие традиции передавали из поколения в поколение.

В этот день дети уехали домой не только с подарками и сделанными своими руками изделиями, но и с новыми знаниями, а главное — с ощущением радости и веры в будущее.

Поддержка от компании Украинские вертолёты

Для Украинских вертолётов забота о детях погибших воинов стала доброй традицией. В начале 2025 года авиакомпания инициировала создание благотворительной платформы Дітям наших захисників, которая призвана объединить социально ответственный бизнес вокруг важнейшей миссии — помочь детям, которые из-за войны остались без родителей.

К проекту, реализуемому в партнёрстве с Министерством по делам ветеранов, Государственной службой Украины по делам детей и Международной торговой палатой (ICC Ukraine), присоединилось более 80 крупных и малых предприятий, которые заботятся о таких детях в разных областях.

Украинские вертолёты взяли под финансовую опеку 41 ребёнка погибших воинов из Киева и Киевской области. Ежемесячно они получают помощь в размере 10 000 гривен.

Авиакомпания покупает на эти средства то, что заказывают подопечные: одежду, обувь, бытовую технику и всё необходимое для обучения и отдыха. А также организует различные познавательно-развлекательные мероприятия, которые делают обычные будни ярче.

Компания поддерживает не только семьи погибших защитников, но и укрепляет необходимой техникой и оборудованием Силы обороны Украины, помогает ветеранам с реабилитацией. На эти нужды с начала полномасштабного вторжения Украинские вертолёты направили 303 млн гривен.

Также недавно авиакомпания Украинские вертолеты и партнеры провели в Киеве Всеукраинский форум Детям наших защитников. Читай о нем — далее.

