Дітям наших Захисників: Українські вертольоти представили важную благотворительную платформу

В Ровно авиакомпания Українські вертольоти представила всеукраинский проект — Благотворительную платформу Дітям наших Захисників. Мероприятие организовано Ровенской областной военной администрацией в рамках конференции Діалог влади та бізнесу. В нем приняли участие представители более 100 разных локальных предприятий.

Такая встреча инициаторов благотворительной платформы, местных властей и представителей бизнеса состоялась, чтобы найти достойную поддержку для каждого ребенка-сироты погибших защитников и защитниц.

Цель инициативы Дітям наших Захисників — адресная ежемесячная помощь от представителей социально ответственного бизнеса детям-сиротам военных, погибших во время войны.

Как платформа будет оказывать помощь детям защитников

В настоящее время под финансовой опекой авиакомпании Українські вертольоти уже находятся 41 ребенок из Киева и Киевщины. Ежемесячно компания выделяет по 10 тыс. грн на личные нужды каждого ребенка, а также организует для них досуг и оздоровление.

Таких же благотворителей по всей Украине инициаторы проекта ищут для детей-сирот погибших военнослужащих из других регионов.

“Мы ищем единомышленников в каждом регионе. Вместе, объединившись, можем охватить вниманием всех детей, потерявших обоих родителей во время войны”, — отметила коммуникационная директор Українські вертольоти Леся Червинская.

Инициатива подразумевает прозрачную модель помощи: каждая компания самостоятельно выбирает регион, количество детей, которым готова помогать, определяет размер и формат помощи.

Это одежда, техника, учебные материалы, бытовые товары, учитывая индивидуальные потребности каждого ребенка. Также создавать возможности для развития и совместного досуга.

Участники бизнес-сообщества Ровенской области проявили заинтересованность в участии в проекте. Директор компании Maschio-Gaspardo Ukraine Елена Богачева подчеркнула важность не только материальной, но и эмоциональной поддержки:

Это наша обязанность — помогать детям, потерявшим самых дорогих.

Она будет контактировать с координаторами Благотворительной платформы Дітям наших Захисників, чтобы взять на попечение детей-сирот из Ровенской области.

Благотворительная платформа Дітям наших Захисників основана авиакомпания Українські вертольоти в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей и Международной торговой палатой (ICC Ukraine). В настоящее время к проекту присоединились более 80 компаний и меценатов в разных регионах.

У каждого ребенка погибшего военного — своя история жизни и изувеченная судьба. И важно быть рядом, общаться и поддерживать на пути ко взрослой жизни, воплощать мечты и просто дарить тепло.

Такие истории вдохновляют и побуждают к действиям. К инициативе легко присоединиться, достаточно заполнить форму на сайте Благотворительной платформы Дітям наших Захисників.

Крайне важно разными способами поддерживать детей, потерявших родителей на войне, ведь обычно все бремя последствий ложится на плечи матерей. Мы рассказывали, как им приходится помогать детям принять потерю.

