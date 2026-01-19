“Тепло для Києва”: поляки зібрали 700 тисяч доларів на генератори для України

Благодійна ініціатива Тепло з Польщі для Києва продемонструвала вражаючі результати, зібравши понад 2,5 мільйона злотих (близько 700 тисяч доларів) лише за перші три дні своєї роботи.

Акцію організувала польська фундація Stand with Ukraine з метою придбання та відправлення до української столиці 100 потужних генераторів — деталі читай в нашому матеріалі.

Поляки зібрали 700 тисяч доларів на генератори для українців

До збору долучилася понад 21 тисяча людей, серед яких не лише пересічні громадяни, а й представники польського бізнесу та відомі громадські діячі. Через надзвичайно високу активність учасників організаторам довелося кілька разів підвищувати планку максимальної суми збору.

Організатори акції наголошують:

Ми організовуємо збір коштів для конкретної мети — хочемо придбати та відправити до Києва 100 генераторів… Поляки знають, що означає солідарність у важкі часи. Кожен злотий наближає нас до відправки транспорту обладнання. Для нас це жест підтримки, а для них — реальний шанс пережити зиму.

На сторінці збору поляки залишають тисячі слів підтримки, називаючи боротьбу України героїчним протистоянням варварству та закликаючи сусідів не втрачати надії. Для багатьох учасників цей жест став виявом справжньої солідарності, яка об’єднує цивілізований світ навколо спільних цінностей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив щиру вдячність польським друзям, підкресливши, що новини про таку активність мають величезне значення для кожного українця:

Це прояв справжньої солідарності, людяності та щирої підтримки у час, коли тепло і світло означають безпеку і життя.

Глава МЗС зауважив, що допомога від волонтерів та організацій Польщі дає відчуття того, що Україна не залишається наодинці з викликами війни та ракетного терору. Така щира підтримка зігріває не лише будинки, а й серця, зміцнюючи зв’язки між двома народами у найскладніші часи.

