Естонська допомога 2025: механізм надання допомоги у регіонах, що постраждали від війни

У 2025 році підтримка міжнародної спільноти для України не втрачає актуальності, особливо для тих громадян, які проживають у прифронтових регіонах і щодня стикаються з небезпекою та нестачею базових ресурсів.

Однією з провідних ініціатив стала грошова допомога від Естонської ради у справах біженців (Estonian Refugee Council), яка надається найбільш вразливим категоріям населення. Програма спрямована на пом’якшення соціально-економічних наслідків війни та забезпечення базових потреб цивільного населення. Завдяки міжнародній солідарності, ця фінансова підтримка дає змогу тисячам українців зберегти гідність, стабільність і надію.

Читай, хто має право на виплати, як подати заявку онлайн і які області охоплює програма у 2025 році — у нашому матеріалі.

Естонська допомога українцям

Хто має право на виплати

Програма орієнтована на жителів прифронтових областей:

Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська області.

Допомога також надається евакуйованим через транзитні центри, зокрема у Дніпропетровській області (центр у Дніпрі). Такі особи можуть звернутися безпосередньо на місці.

Читати на тему Компенсація за зруйноване житло: хто може розраховувати на виплати Що варто знати про компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло: пояснення у матеріалі.

Пріоритет надається особам із доказаною вразливістю, такими як:

малозабезпечені родини;

одинокі батьки;

вагітні чи одночасно з дітьми до 2 років;

інваліди І-ІІ групи;

особи старші за 60 років або з тяжкими захворюваннями;

ті, хто втратив житло чи близьких через війну.

Оцінка вразливості проводиться онлайн‑консультантом на основі наданих документів. Присутність категорії вразливості є обов’язковою, але не автоматично веде до виплати.

Які виплати естонської допомоги

3600 ₴ на людину на місяць для членів родини — протягом трьох місяців підряд. Пізніше повторна заявка можливі лише через 6 місяців і за нових обставин.

До 5 учасників у домогосподарстві — виплати не перевищують цю чисельність.

Як подати заявку на естонську допомогу

Онлайн: З 1 травня зареєструватися на сайті Estonian Refugee Council. Рішення приймається приблизно за 3 тижні. Офлайн: Через місцеві пункти прийому, оголошені регіональною владою. Підказка: мати при собі документи які підтверджують категорію вразливості.

Скільки триває процес

Оцінка та передприйом: до 3 тижнів.

Після попереднього рішення — подання уточненої інформації.

Після остаточного підтвердження — гроші надходять на банківський рахунок або видаються поштою/в касі.

Що важливо

Програма не передбачає автоматичної видачі — спочатку оцінка, потім рішення.

Програма налаштована саме на прифронтові області та евакуйованих з них.

Суми відповідають цільовій грошовій допомозі: гнучкий варіант, без обмежень на цілі витрат — людина сама вирішує на що витратити ці кошти: продукти, ліки, оренду житла, одяг, паливо тощо.

А ще раніше ми розказували про виплати дітям війни у 2025: чи є пільги та грошова допомога для дітей, які постраждали від війни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!