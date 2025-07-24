Для тебе Війна в Україні

Естонська допомога 2025: механізм надання допомоги у регіонах, що постраждали від війни

Леся Манзюк, редакторка сайту 24 Липня 2025, 15:30
Естонська допомога для українців
Фото Pexels

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