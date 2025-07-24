Для тебя Война в Украине

Эстонская помощь 2025: механизм оказания помощи в регионах, пострадавших от войны

Леся Манзюк, редактор сайта 24 июля 2025, 15:30
Эстонская помощь для украинцев
Фото Pexels

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