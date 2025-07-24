Эстонская помощь 2025: механизм оказания помощи в регионах, пострадавших от войны

В 2025 году поддержка международного сообщества для Украины не теряет актуальности, особенно для граждан, проживающих в прифронтовых регионах и ежедневно сталкивающихся с опасностью и нехваткой базовых ресурсов.

Одной из ведущих инициатив стала денежная помощь от Эстонского совета по делам беженцев (Estonian Refugee Council), оказываемая наиболее уязвимым категориям населения. Программа направлена на смягчение социально-экономических последствий войны и обеспечение базовых потребностей гражданского населения. Благодаря международной солидарности эта финансовая поддержка позволяет тысячам украинцев сохранить достоинство, стабильность и надежду.

Читай, кто имеет право на выплаты, как подать заявку онлайн и какие области охватывает программа в 2025 году — в нашем материале.

Эстонская помощь украинцам

Кто имеет право на выплаты

Программа ориентирована на жителей прифронтовых областей:

Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская области.

Помощь также оказывается эвакуированным через транзитные центры, в частности, в Днепропетровской области (центр в Днепре). Такие лица могут обратиться прямо на месте.

Приоритет предоставляется лицам с доказанной уязвимостью, такими как:

малообеспеченные семьи;

одинокие родители;

беременные или одновременно с детьми до 2 лет;

инвалиды I-II группы;

лица старше 60 лет или с тяжелыми заболеваниями;

те, кто потерял жилье или близких из-за войны.

Оценка уязвимости проводится онлайн-консультантом на основе предоставленных документов. Присутствие категории уязвимости обязательно, но не автоматически ведет к выплате.

Какие выплаты эстонской помощи

3600₴ на человека в месяц для членов семьи — в течение трех месяцев подряд. Позже повторная заявка возможна только через 6 месяцев и при новых обстоятельствах.

в течение трех месяцев подряд. Позже повторная заявка возможна только через 6 месяцев и при новых обстоятельствах. До 5 участников в домохозяйстве выплаты не превышают эту численность.

Как подать заявку на эстонскую помощь

Онлайн: С 1 мая зарегистрироваться на сайте Estonian Refugee Council. Решение принимается примерно через 3 недели.

Офлайн: Через местные пункты приема, объявлены региональными властями.

Подсказка: иметь при себе документы, подтверждающие категорию уязвимости.

Сколько длится процесс

Оценка и предприем: до 3 недель.

После предварительного решения — предоставление уточненной информации.

предоставление уточненной информации. После окончательного подтверждения деньги поступают на банковский счет или выдаются почтой/в кассе.

Что важно

Программа не предусматривает автоматическую выдачу — сначала оценка, потом решение.

Программа настроена именно на прифронтовые области и эвакуированных из них.

Суммы соответствуют целевой денежной помощи: гибкий вариант, без ограничений на цели расходов — человек сам решает, на что потратить эти средства: продукты, лекарства, аренду жилья, одежду, топливо и т.д.

А еще раньше мы рассказывали о выплатах детям войны в 2025: есть ли льготы и денежная помощь для детей, пострадавших от войны.

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