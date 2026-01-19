“Тепло для Киева”: поляки собрали 700 тысяч долларов на генераторы для Украины

Благотворительная инициатива Тепло из Польши для Киева продемонстрировала впечатляющие результаты, собрав более 2,5 миллиона злотых (около 700 тысяч долларов) только за первые три дня своей работы.

Акцию организовал польский фонд Stand with Ukraine с целью приобретения и отправки в украинскую столицу 100 мощных генераторов — детали читай в нашем материале.

Поляки собрали 700 тысяч долларов на генераторы для украинцев

К сбору присоединилась более 21 тысячи человек, среди которых не только рядовые граждане, но и представители польского бизнеса и известные общественные деятели. Из-за чрезвычайно высокой активности участников организаторам пришлось несколько раз повышать планку максимальной суммы сбора.

Организаторы акции подчеркивают:

Мы организовываем сбор средств для конкретной цели — мы хотим приобрести и отправить в Киев 100 генераторов… Поляки знают, что означает солидарность в трудные времена. Каждый злотый приближает нас к отправке оборудования транспорта. Для нас это жест поддержки, а для них — реальный шанс пережить зиму.

На странице сбора поляки оставляют тысячи слов поддержки, называя борьбу Украины героическим противостоянием варварству и призывая соседей не отчаиваться. Для многих участников этот жест стал проявлением настоящей солидарности, объединяющей цивилизованный мир вокруг общих ценностей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил искреннюю благодарность польским друзьям, подчеркнув, что новости о такой активности имеют огромное значение для каждого украинца:

Это проявление подлинной солидарности, человечности и искренней поддержки в то время, когда тепло и свет означают безопасность и жизнь.

Глава МИД отметил, что помощь от волонтеров и организаций Польши дает ощущение того, что Украина не остается наедине с вызовами войны и ракетного террора. Такая искренняя поддержка согревает не только дома, но и сердца, укрепляя связи между двумя народами в самые сложные времена.

