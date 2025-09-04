Авторки: Анастасія Грубрина, Марія Бєляєва, Софія Тімініст

30 років в ефірі – це багато чи мало? Трохи менше, ніж пройшла наша незалежна Україна.

Три десятки років ми проживаємо головні події країни разом:

– співаємо гімн на День Незалежності;

– виходимо на протести;

– втираємо сльози від кадрів звільнення сіл і містечок;

– радіємо перемогам наших – на Євробаченні, Всесвітніх Іграх, на передовій.

Вікна – це про людей і для людей. Тому сьогодні, на 30-у річницю в ефірі, ми хочемо згадати Обличчя, без яких ця історія неможлива.