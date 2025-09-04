30 РОКІВ
РАЗОМ ІЗ ВІКНАМИ
30 років в ефірі – це багато чи мало? Трохи менше, ніж пройшла наша незалежна Україна.
Три десятки років ми проживаємо головні події країни разом:
– співаємо гімн на День Незалежності;
– виходимо на протести;
– втираємо сльози від кадрів звільнення сіл і містечок;
– радіємо перемогам наших – на Євробаченні, Всесвітніх Іграх, на передовій.
Вікна – це про людей і для людей. Тому сьогодні, на 30-у річницю в ефірі, ми хочемо згадати Обличчя, без яких ця історія неможлива.
Борис та Наталя Сачалко
Подружжя Сачалків давно полюбилося глядачам Вікон. Борис у своїх сюжетах і включеннях висвітлював ключові події, які стали історією сучасної України: анексію Криму, Революцію Гідності, Олімпійські Ігри 2012 та багато інших.
Спільно Борис і Наталя зробили свій надважливий внесок і в просвіту. У часи, коли про інтимні питання говорили пошепки, вони здійснили революцію на СТБ — і показали українцям спецпроект “Про це”.
Дмитро Литвиненко
Дмитро Литвиненко — журналіст Вікна-Новини, який завжди знав, де шукати родзинку в історіях, людях та проблемних питаннях. За свій документальний цикл Іншорідні він виборов Adami Media Prize. У циклі Іншорідні Дмитро поділився історіями іноземців, які обрали Україну для життя й роботи. Розповів і про виклики, стигму та упередження щодо своїх героїв.
Мав Дмитро навіть досвід російського полону. Це трапилося на Донеччині у травні 2014 року. На щастя, за 12 годин чоловіка відпустили, та він зазнав побиттів та погроз.
Віта Євтушина
Ті, хто з Вікнами давно, добре пам’ятають Віту Євтушину. Вона віддала проекту вісім років професійного життя. Віта — втілення професійності та чуттєвості у кадрі, адже за кожну надзвичайну новину вона переживала разом із мільйонами глядачів.
Поруч із нею завжди музика, адже навіть під час роботи на Вікнах жінка грала у Київському аматорському театрі при Будинку вчених і поєднувала два мистецтва: журналістику й музику.
Ірина Заславець
Неможливі Вікна і без Ірини Заславець. Понад 12 років тому вона прийшла, аби змінювати українську медицину і розповідати мільйонам про важливість трансплантології. Усе тому, що Ірина сама стикнулася з онкологією. На очах і в кадрі Ірини відбуваються справжні дива.
Діти й дорослі знову отримують шанс на життя, а наша медицина зазнає змін. З 2022 року Ірина Заславець керує Unbroken у Львові, які ставлять на ноги військових після найважчих поранень. Іра подарувала Вікнам віру в життя навіть у найтемніші моменти.
Сергій Андрушко
Сергій Андрушко 12 років працював на СТБ. Його сюжети виходили на Вікна-Новини та Вікна-столиця. Сергій завжди боровся за правду і був уважний до деталей. Висвітлював події з 12 країн світу, й приділяв особливу увагу гострим політичним темам.
У 2010 році Андрушко виборов нагороду Телетріумф у номінації Репортер.
Юлія Янчар
Юлія доєдналася до родини Вікон у далекому 2012 році. Її сюжети та включення з Верховної Ради завжди були неординарними. Пізніше Юлія стала поєднувати роботу ведучої та кореспондентки, що сприйняла як унікальний європейський досвід.
Юлія на Вікнах — це про аналітику, серйозний підхід до роботи, захист української та акцент на людських історіях.
Володимир Павлюк
Серце Вікон — головний редактор і ведучий. Понад 20 років у журналістиці, і більш як 13 — головний редактор програми Вікна-Новини. Саме він спрямував фокус Вікон на людські історії й навчив журналістів дошукуватися правди у соціальних та військових темах.
Сенсації змінилися на фактаж, а стиль подачі новин набув аналітичності та глибокої емоційності. Вікна стали майданчиком сильної журналістики. І дотепер, попри війну та інші виклики, Володимир Павлюк очолює Вікна.
Емма Антонюк
Чи є нині хтось, хто ніколи не бачив сюжетів та інтерв’ю Емми? Інтерв’юерка, феміністка, інфлюенсерка, авторка, популяризаторка читання, громадська діячка та екс-журналістка Вікон — усе це про Емму Антонюк.
Вікнам вона подарувала тягу до читання і жагу до знань, розвіяла страхи “бути не такими”, показала, чому принципи важливі, і навчила глядачів завжди відстоювати своє.
Артем Сорокін
Ці сюжети не забути ніколи: “Диван викинули з вікна — він застряг на дереві”, “Пошуки потойбічного у катакомбах” і врешті — “Польоти НЛО над Яблунівкою”! Коли згадуєш роботи Артема, ніби повертаєшся у те спокійне життя, про яке мільйони мріють сьогодні.
Кожна його історія — мистецтво. Він відкрив українцям сотні нових облич і тисячі історій, про які не можна забути. Вікна-Новини ніколи б не стали такими без Артема!
Ольга Кучер
Вікна-Новини – це і Ольга Кучер, яка доєдналась до команди у 2014 році. Ольга фокусувалася на питаннях війни та українців, які були вимушені залишати свої домівки, а її проект “Украдене щастя” потрапив до шорт‑листа міжнародної премії ADAMI Media PRIZE.
Журналістка й ведуча створила власний YouTube-канал для іноземців, на якому розповідала про війну, і про те, як українці живуть серед тривог та бомбардувань.
Марія Малевська
17 років із Вікнами — це не вирок, а справжня відданість журналістки Марії Малевської.
Своїми сюжетами Марія пише історію Вікон та цілої нації: концерт Queen у Харкові, приготування жаб у Зачепилівці, ночівля у казармі Щастя, поїдання кита в Арктиці, кіт Степан, бомбардування Харкова, біль евакуації та любов, попри все!
Марія Малевська — це тисячі щемких історій, сотні закритих зборів та репортажів з гарячих точок, якими, на жаль, тепер просякнута ціла країна.
На своїх сторінках у соцмережах Марія часто закликає до інформаційної гігієни та показує, як російська пропаганда просочується у наш простір.
Повне інтерв’ю Марії про правду та цензуру на війні; про те, як змінюється країна і що робить російська пропаганда, щоб заволодіти думками мільйонів – дивись за посиланням.
Тетяна та Олексій Висоцькі
Подружжя Олексія та Тетяни Висоцьких — один зі стовпів, на яких тримаються Вікна-Новини. Олексій — випусковий редактор програми Вікна‑Новини, проте з 24 лютого 2022 року боронить країну. Нині журналіст пише нотатки про війну на своїй сторінці у Facebook, адже вважає журналістику можливістю свідчити.
Його надійний тил — Тетяна — телеведуча, яка проводить з українцями найважливіші розмови. Тетяна понад 20 років віддала Вікнам. За цей час встигла провести різноманіття програм, зануритися у садотерапію й навіть випустити про це книгу.
Яна Брензей
Яна Брензей — голос і душа Вікна-Новини. Телеведуча не лише роками проводить свої ранки в ефірі разом з українцями і ділиться найважливішими новинами, а й популяризує читання на книжковому клубі Вовчиці, веде Дуже серйозну передачу з Сергієм Єременко та Палає — з Еммою Антонюк, закриває збори, бореться за права і безпеку жінок, проводить панельні дискусії та лишається тією, на котру хочеться рівнятися.
Орест Дрималовський
Сьогодні він речник Міноборони, а колись — кореспондент Вікон, який висвітлював гострі теми та політичні процеси. Згодом — ведучий, який просто в ефірі оголосив, що доєднується до ЗСУ.
Його сторінки в соцмережах – про відповідальність кожного за наше завтра, і про збори, на які неможливо не донатити.
Орест — це про щирість, відкритість, свідомість і відповідальність. Саме цим він наділив наші Вікна.
Історію Вікон творили ще десятки й сотні імен. Це оператори, журналісти, продюсери, ведучі, гостьові редактори, і, звісно, герої наших матеріалів – українці.
Надихаємося вами, підтримуємо у важкі часи, гуртуємо – для спільної боротьби.
Ось уже 30 років Вікна на варті нашого інформаційного спокою.
А якщо ти любиш сильні тексти й гарне чтиво – зазирай на сайт vikna.tv.
У нас завжди буде що почитати, подивитися та чому усміхнутися.