Головна сторінка

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Що відбувалось на Азовсталі та як вибрались українські військові? Читай про долю захисників у нашому матеріалі.

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Не знаєш, як порозумітися з дитиною під час війни? Проходь безкоштовний курс Долаємо стреси разом!

UNICEF спільно з Всеукраїнським громадським центром Волонтер розробили безкоштовний курс Долаємо стреси разом.
як написати резюме
Твоя робота

Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме

Розповідаємо, як правильно написати резюме, щоб тебе взяли на роботу мрії.
Як зрозуміти, чи прослуховують мій телефон?

Здається, мій телефон прослуховують. Чи можуть росіяни прослуховувати розмови звичайних українців?

Чи можливо, що твій телефон прослуховують російські спецслужби? Розповідаємо про це в матеріалі.
Феєрверки під час війни в Україні

В Україні більше не буде феєрверків? Зміни в законопроекті щодо обігу піротехнічних виробів

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Безкоштовний курс Долаємо стреси разом для батьків
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Не знаєш, як порозумітися з дитиною під час війни? Проходь безкоштовний курс Долаємо стреси разом!

UNICEF спільно з Всеукраїнським громадським центром Волонтер розробили безкоштовний курс Долаємо стреси разом.
як написати резюме
Твоя робота

Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме

Розповідаємо, як правильно написати резюме, щоб тебе взяли на роботу мрії.
Як зрозуміти, чи прослуховують мій телефон?

Здається, мій телефон прослуховують. Чи можуть росіяни прослуховувати розмови звичайних українців?

Чи можливо, що твій телефон прослуховують російські спецслужби? Розповідаємо про це в матеріалі.
Феєрверки під час війни в Україні

В Україні більше не буде феєрверків? Зміни в законопроекті щодо обігу піротехнічних виробів

Розповідаємо, які зміни внесли до законопроекту про піротехнічні вироби та яке можливе покарання за порушення.
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Марія Яцухненко
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

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Наталя Єжова
Психологиня, ведуча шоу Екси на Новому каналі

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Психологиня

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