Головна сторінка

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Що відбувалось на Азовсталі та як вибрались українські військові? Читай про долю захисників у нашому матеріалі.
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Не знаєш, як порозумітися з дитиною під час війни? Проходь безкоштовний курс Долаємо стреси разом!
UNICEF спільно з Всеукраїнським громадським центром Волонтер розробили безкоштовний курс Долаємо стреси разом.
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Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме
Розповідаємо, як правильно написати резюме, щоб тебе взяли на роботу мрії.
Здається, мій телефон прослуховують. Чи можуть росіяни прослуховувати розмови звичайних українців?
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Для тебе
Батьківство
Не знаєш, як порозумітися з дитиною під час війни? Проходь безкоштовний курс Долаємо стреси разом!
UNICEF спільно з Всеукраїнським громадським центром Волонтер розробили безкоштовний курс Долаємо стреси разом.
Твоя робота
Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме
Розповідаємо, як правильно написати резюме, щоб тебе взяли на роботу мрії.
Здається, мій телефон прослуховують. Чи можуть росіяни прослуховувати розмови звичайних українців?
Чи можливо, що твій телефон прослуховують російські спецслужби? Розповідаємо про це в матеріалі.
В Україні більше не буде феєрверків? Зміни в законопроекті щодо обігу піротехнічних виробів
Розповідаємо, які зміни внесли до законопроекту про піротехнічні вироби та яке можливе покарання за порушення.
Більше для тебе
Поради
“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”
Відповідає
Марія Яцухненко
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист
“Як вивчити англійську після 40 років?”
Відповідає
Олександра Косач
Викладачка англійської мови
“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
Відповідає
Кузьма Хобзей
Лікар-дерматолог і трихолог
“У моєї дитини стрес від війни, як я можу допомогти?”
Відповідає
Наталя Єжова
Психологиня, ведуча шоу Екси на Новому каналі
“Дитина питає: що буде з нашим домом. Як правильно відповісти?”
Відповідає
Олександра Чіркова
Психологиня
Інтерв'ю
Білоруси — це не “лукашисти”. Інтерв’ю керівника Білоруського кризового центру у Львові, який працює заради спільної перемоги
Керівник Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич розповів про допомогу українцям під час війни.
єДекларація та покращена ситуація для ВПО: Мстислав Банік про нововведення та покращення Дії
Якщо відійти на кращі позиції — буде дуже дорого повертатися. Зеленський про Сєвєродонецьк та військовополонених
Все про Путіна та його владу: інтерв’ю з автором книги Путінократія Борисом Райтшустером
Є одна основна мета — бути корисним своїй країні. Щире інтерв’ю композитора та благодійника Євгена Хмари
Розповіді
Герої Азовсталі
Острів надії — історія Азовсталі та доля її героїв
Анастасія Грубрина
Ребел Вілсон
Що ховається за схудненням? Історія Ребел Вілсон і її мінус 40 кг на вагах
Вероніка Кононенко
Михайло Олександрович
Виїхав з лікарні разом з останнім пацієнтом — історія безстрашного дитячого анестезіолога з Лисичанська
Софія Богуцька
Стиль життя
Оцет, сода, нашатирний спирт, а головне — правильне зберігання. Як прибрати неприємний запах з холодильника
Розповідаємо, як можна прибрати неприємний запах з холодильника домашніми засобами.
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Їжа та рецепти
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Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink
Їжа та рецепти
Консервація без солі — це жарт? Смачна альтернатива від Євгена Клопотенка
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