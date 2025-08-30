“Як дізнатись, чи не б’ють мою дитину в дитячому садочку?”

Жахливі історії про побиття чи приниження дітей у дитячих садочках з’являються в українському інфопросторі щороку.

Як дізнатись, що твого малюка б’ють чи ображають інші діти або вихователі, розповіла власниця мережі дитячих садочків, учасниця телешоу Супермама Юлія Кичила.

Побиття дитини у садочку: гучні випадки

В червні 2025 року виховательку харківського дитячого садочка Благодійний фонд Антошка визнали винною у завданні дитині легких тілесних ушкоджень.

Вихователька намагалася заспокоїти хлопчика, який бавився водою і не реагував на її зауваження. Жінка схопила малюка за обличчя, залишивши подряпини, які за ступенем тяжкості судово-медична експертиза схарактеризувала як легкі тілесні ушкодження. Вихователька визнала свою провину і сплатила штраф у розмірі 850 гривень.

Але є й більш жахливі випадки. Один з них стався у 2023 році, коли четверо вихователів приватного корекційного дитячого садка у Києві знущались з дітей із вадами фізичного розвитку.

Вихователі закривали малюків у шафі, придавлювали ногами руки та висміювали. Пізніше порушники виправдовувались тим, що діяли за методикою АВА-терапії (один з методів корекції дефіциту розвитку — ред.) але це їм не допомогло: всім були висунуті підозри й загрожує позбавлення волі.

Садочок має бути для дитини місцем ігор, навчання та веселощів, а не територією зайвого стресу, — говорить Юлія Кичила.

— Проблема в тому, що коли у садочку трапляється щось погане, малюки не завжди усвідомлюють, що поведінка вихователів чи інших дітей є неприйнятною.

Особливо це стосується вчинків дорослих, адже їм діти звикли довіряти. Також малюки не завжди можуть підібрати потрібні слова, щоб описати те, що з ними сталося. Або відчувають сором чи провину, тому приховують інформацію від батьків.

На щастя, дізнатись про атмосферу, яка панує в садочку, і про те чи не ображають зайвий раз твою дитину — цілком реальна місія.

Оглядай тіло дитини після повернення з садочка

— Якщо є підозри, що твого сина чи доньку б’ють у садочку — завжди оглядай тіло дитини, — радить Юлія Кичила.

Найкраще це робити непомітно, під час переодягання або купання, коли дитина розслаблена. Уникай прямих запитань на кшталт: “Звідки це? Хто тебе вдарив?!”

В жодному разі не підвищуй голос — це може налякати малюка і він приховає правду. Шукай не лише синці та подряпини, на тілі можуть бути менш помітні травми. Наприклад, під волоссям може приховатись шишка, а на шиї залишитись сліди від пальців чи почервоніння.

Якщо ти спокійно питаєш про синець, а дитина напружується — це сигнал про те, що справа потребує глибшого розгляду.

Звертай увагу на зміни у поведінці дитини

— Діти не завжди охоче розповідають батькам про насильство, тому різкі зміни у поведінці малюка можуть бути сигналом про кепські справи у садочку, — продовжує Юлія Кичила.

Перша ознака того, що щось не так: дитина не хоче йти у садочок. Звісно, це може бути й звичайна лінь, але якщо ситуація не змінюється тижнями — треба шукати причину.

Ще один знак: відкрита дитина раптом стає замкнутою, агресивною чи дратівливою. Психологи радять звернути увагу на мову жестів.

Іноді дитина починає смоктати палець, постійно просить тримати її на руках, а в деяких випадках навіть може захотіти знову користуватись підгузками.

Важливий момент — така поведінка має бути системною, а не разовою. Окремий епізод не завжди є приводом для паніки.

Аналізуй реакцію дитини на вихователів

Малюки часто сигналізують про певний дискомфорт своєю поведінкою, — каже Юлія Кичила.

— Розгляньмо звичайну ситуацію. Вранці ти приводиш дитину до садочка де вас зустрічає вихователь. В цей момент дитина починає ховатись за твою спину, опускає очі, щоб уникнути зорового контакту з вихователем, стає мовчазною, хоча ще хвилину тому розповідала якусь історію…

Деякі діти у присутності вихователя навпаки можуть поводитись агресивно. Знову ж таки, подібна реакція має бути системною, а не поодинокою.

Лише тоді це привід, щоб поговорити з дитиною і спробувати дізнатись якісь подробиці.

Головне — не тиснути на малюка. Якщо крім дивної поведінки у тебе є підозра на насильство (ти знайшла (-ов) синці чи подряпини) — звертайся за поясненнями до адміністрації.

Спілкуйся з іншими батьками

Обмін інформацією з батьками інших дітей допоможе зрозуміти, яка атмосфера панує в садочку, — упевнена Юлія Кичила.

Поспілкувавшись з іншими мамами чи татами ти можеш дізнатись, що подібні проблеми є не лише у вас.

Можливо хтось теж незадоволений роботою вихователя і вже робив якісь кроки, щоб виправити ситуацію.

Хоча, на мою думку, всі питання батькам краще відразу вирішувати з адміністрацією, яка зацікавлена у тому, щоб дитина була всім задоволена. Адекватна адміністрація завжди відкрита до діалогу, тому краще поставити незручні питання їй, ніж проводити таємне розслідування.

За потреби, разом з адміністрацією передивіться записи з камер спостереження.

Ще одна порада для батьків, які хочуть уникнути подібних проблем: перш ніж віддавати дитину до садочка, необхідно знайти заклад з гарною репутацією.

Тут у пригоді стане досвід друзів, коментарі та відгуки в інтернеті. Також можна разом з дитиною провести гостьовий день у садочку який вам сподобався. Ви зможете познайомитись з вихователями та скласти про них свою думку.

Що робити, якщо дитину побили в садочку?

Негайно звернись до керівництва садочка з вимогою провести службове розслідування.

Якщо на тілі дитини є сліди побоїв — важливо їх офіційно зафіксувати у лікаря. У випадку якщо дитина отримала серйозні фізичні травми, варто написати заяву про побиття до поліції.

Наступний крок — звернення до служби у справах дітей. Вона надасть правову підтримку і може здійснити перевірку у садочку. Також батьки можуть заручитись допомогою юриста для захисту інтересів дитини у суді.

