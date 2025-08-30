“Как узнать, бьют ли моего ребенка в детском саду?”

Ужасные истории об избиениях или унижениях детей в детских садах появляются в украинском информационном пространстве каждый год.

Как узнать, что твоего малыша бьют или обижают другие дети или воспитатели, рассказала владелица сети детских садов, участница реалити-шоу Супермама Юлия Кичила.

Избиение ребенка в детском саду: громкие случаи

В июне 2025 года воспитательницу харьковского детского сада Благотворительный фонд Антошка признали виновной в нанесении ребенку легких телесных повреждений.

Воспитательница пыталась успокоить мальчика, который играл с водой и не реагировал на ее замечания. Женщина схватила малыша за лицо, оставив царапины, которые по степени тяжести судебно-медицинская экспертиза охарактеризовала как легкие телесные повреждения. Воспитательница признала свою вину и заплатила штраф в размере 850 гривен.

Но есть и более ужасные случаи. Один из них произошел в 2023 году, когда четверо воспитателей частного коррекционного детского сада в Киеве издевались над детьми с недостатками физического развития.

Воспитатели запирали малышей в шкафу, придавливали ногами руки и высмеивали. Позже нарушители оправдывались тем, что действовали по методике АВА-терапии (один из методов коррекции дефицита развития — ред.) но это им не помогло: всем были предъявлены подозрения и грозит лишение свободы.

Детский сад должен быть для ребенка местом игр, обучения и веселья, а не территорией лишнего стресса, говорит — Юлия Кичила.

— Проблема в том, что когда в детском саду происходит что-то плохое, малыши не всегда осознают, что поведение воспитателей или других детей является неприемлемым.

Особенно это касается поступков взрослых, ведь им дети привыкли доверять. Также малыши не всегда могут подобрать нужные слова, чтобы описать то, что с ними произошло. Или испытывают стыд, или вину, поэтому скрывают информацию от родителей.

К счастью, узнать об атмосфере, царящей в садике, и о том, не обижают ли лишний раз твоего ребенка — вполне реальная миссия.

Осматривай тело ребенка после возвращения из садика

— Если есть подозрения, что твоего сына или дочь бьют в саду — всегда осматривай тело ребенка, — советует Юлия Кичила.

Лучше всего делать это незаметно, во время переодевания или купания, когда ребенок расслаблен. Избегайте прямых вопросов типа: “Откуда это? Кто тебя ударил?!”

Ни в коем случае не повышай голос — это может напугать малыша и он скроет правду. Ищи не только синяки и царапины, на теле могут быть менее заметные травмы. Например, под волосами может скрываться шишка, а на шее остаться следы от пальцев или покраснение.

Если ты спокойно спрашиваешь о синяке, а ребенок напрягается — это сигнал о том, что дело требует более глубокого рассмотрения.

Обращай внимание на изменения в поведении ребенка

— Дети не всегда охотно рассказывают родителям о насилии, поэтому резкие изменения в поведении малыша могут быть сигналом о плохих делах в саду, — продолжает Юлия Кичила.

Первый признак того, что что-то не так: ребенок не хочет идти в садик. Конечно, это может быть и обычная лень, но если ситуация не меняется неделями — нужно искать причину.

Еще один признак: открытый ребенок вдруг становится замкнутым, агрессивным или раздражительным. Психологи советуют обратить внимание на язык жестов.

Иногда ребенок начинает сосать палец, постоянно просит держать его на руках, а в некоторых случаях даже может захотеть снова пользоваться подгузниками.

Важный момент — такое поведение должно иметь системный характер, а не разовый. Отдельный эпизод не всегда является поводом для паники.

Анализируй реакцию ребенка на воспитателей

Малыши часто сигнализируют об определенном дискомфорте своим поведением, — говорит Юлия Кичила.

— Рассмотрим обычную ситуацию. Утром ты приводишь ребенка в садик, где вас встречает воспитатель. В этот момент ребенок начинает прятаться за твоей спиной, опускает глаза, чтобы избежать зрительного контакта с воспитателем, становится молчаливым, хотя еще минуту назад рассказывал какую-то историю.

Некоторые дети в присутствии воспитателя, наоборот, могут вести себя агрессивно. Опять же, подобная реакция должна быть системной, а не единичной.

Только тогда это повод, чтобы поговорить с ребенком и попытаться узнать какие-то подробности.

Главное — не давить на малыша. Если кроме странного поведения у тебя есть подозрение на насилие (ты нашла (-ел) синяки или царапины) — обращайся за объяснениями к администрации.

Общайся с другими родителями

Обмен информацией с родителями других детей поможет понять, какая атмосфера царит в саду, — уверена Юлия Кичила.

Пообщавшись с другими мамами или папами, ты можешь узнать, что подобные проблемы есть не только у вас.

Возможно, кто-то тоже недоволен работой воспитателя и уже предпринимал какие-то шаги, чтобы исправить ситуацию.

Хотя, по моему мнению, все вопросы родителям лучше сразу решать с администрацией, которая заинтересована в том, чтобы ребенок был всем доволен. Адекватная администрация всегда открыта к диалогу, поэтому лучше задать неудобные вопросы ей, чем проводить тайное расследование.

При необходимости, вместе с администрацией просмотрите записи с камер наблюдения.

Еще один совет для родителей, которые хотят избежать подобных проблем: прежде чем отдавать ребенка в садик, необходимо найти учреждение с хорошей репутацией.

Здесь пригодится опыт друзей, комментарии и отзывы в интернете. Также можно вместе с ребенком провести гостевой день в детском саду, который вам понравился. Вы сможете познакомиться с воспитателями и составить о них свое мнение.

Что делать, если ребенка били в садике?

Немедленно обратись к руководству детского сада с требованием провести служебное расследование.

Если на теле ребенка есть следы побоев — важно их официально зафиксировать у врача. В случае если ребенок получил серьезные физические травмы, стоит написать заявление об избиении в полицию.

Следующий шаг — обращение в службу по делам детей. Она предоставит правовую поддержку и может провести проверку в детском саду. Также родители могут заручиться помощью юриста для защиты интересов ребенка в суде.

Детский сад — это первый образовательный этап в жизни малыша, фундамент, на котором основывается его дальнейший успех в школе и за ее пределами. Читай следующий материал Вікна-Новини о важности дошкольного образования.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!