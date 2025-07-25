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Ексклюзив

“Як відкрити ФОП і не залишитись боржником?”

Відповідає
Андрій Спектор
Андрій Спектор

юрист

Марія Бондар, редакторка сайту 25 Липня 2025, 09:00
Відкриття ФОП 2025
Фото Pexels

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