“Як відкрити ФОП і не залишитись боржником?”

Чим сьогодні ризикує українець, що наважився зареєструватися як приватний підприємець, оформивши ФОП? Що потрібно відстежувати, коли вже зареєструвався? Чи варто відкривати ФОП, якщо на роботі це пропонують та які тут є ризики?

Ці питання роз’яснює досвідчений юрист, експерт у галузі правового захисту бізнесу та інвестицій, банкрутства підприємств та відновлення платоспроможності Андрій Спектор.

Відкриття ФОП 2025

Для малих підприємців та самозайнятих осіб така форма реєстрації як ФОП (фізична особа підприємець) є досить простою та має безліч переваг.

— Це і проста й швидка реєстрація, яку можна здійснити онлайн, — пояснює Андрій Спектор.

Маю статистику станом на середину червня 2025 року — в нашій країні зареєстровано та працює 2,17 млн ФОП.

— Серед переваг ФОП і можливість використання спрощеної системи оподаткування та відносно низькі витрати на ведення бізнесу й оподаткування. Також відносно нескладне ведення обліку й подання звітності, за бажанням можна в усьому розібратися та робити це самостійно, — розповідає юрист.

Що треба знати перед відкриттям ФОП

Перед тим як відкривати ФОП, ознайомся з групами та особливостями оподаткування.

Варто знати, що всі ФОП відповідають за борги всім своїм майном — включаючно з особистим (нерухомість, рахунки тощо).

На відміну від ТОВ, де відповідальність обмежена статутним капіталом, ФОП ризикує усім своїм майном, як приватним, так і бізнесовим.

— Річ у тому, що ФОП фактично виступає у подвійному статусі — як підприємець і як фізична особа одночасно, — говорить юрист Андрій Спектор, — тож під час банкрутства ФОП суд розглядає всі борги боржника, незалежно від їх природи (споживчі кредити, податкові борги, борги перед постачальниками тощо).

Важливо знати, що в будь-якому випадку борги ФОП покриваються усім особистим майном боржника.

Включно зі спільним майном подружжя, але за деякими винятками. Зокрема, закон захищає від стягнення єдине житло ФОП-боржника, також не стягуються особисті речі першої потреби та пенсійні заощадження тощо.

Якщо роботодавець пропонує ФОП

Існує практика, коли роботодавці пропонують працівникам ФОП. Навіть кажуть, що зроблять все за них: оформлять документи та сплатять податки.

— Варто розуміти, що це робиться з метою економії коштів на податках та соціальних внесках, — говорить експерт, — оскільки у разі укладення цивільно-правового договору (а ФОП працює за таким договором) роботодавець сплачує менші податки, ніж при оформленні трудового договору.

Ти маєш знати, що у такому разі роботодавець більше не несе відповідальності за надання тобі соціальних гарантій — відпустки, лікарняні.

Він навіть може більше не дотримуватися трудового законодавства, оскільки ти для нього став підприємцем. Також тепер абсолютно законно твій дохід може коливатися, залежно від обсягу та якості виконаних робіт та укладених договорів.

Але головне — тепер саме ти відповідальний за сплату податків.

Якщо припиняєш співпрацю з роботодавцем, важливо не допустити накопичення боргів і вчасно закрити ФОП.

Інші обмеження

Окрім того, що власник ФОП ризикує особистим майном у разі боргів або судових позовів, він також обмежений у виборі контрагентів та виді діяльності, особливо на спрощеній системі.

— Крім того, на першій та другій групах єдиного податку сплачується фіксований податок (ЄСВ), незалежно від прибутку. Тобто кожного місяця ти маєш сплатити певну суму, навіть якщо взагалі не працюєш або перебуваєш у відпустці, — говорить експерт.

Згідно зі статистикою Опендатабот у 2025 році, чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею — 20 763 підприємці по Україні. Ще 7129 обрали ІТ та консалтинг у програмуванні, а гуртову торгівлю — 6216 нових підприємців.

Цікаво, що вперше за п’ять років відзначається бум на закриття ФОПів.

Загалом цього року закрили на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрили.

Як не стати боржником

Наведемо конкретні поради, дотримання яких допоможе підприємцю не стати боржником в разі фінансових проблем бізнесу.

Варто розібратися в групах ФОП і КВЕДах та підібрати ті, що відповідають вашій діяльності. Вчасно сплачувати податки та збори, надавати квартальну та річну фінансову звітність у податкову. Деякі види діяльності можуть бути недоступні для ФОП, особливо на спрощеній системі оподаткування, або можуть бути обмежені у співпраці з певними контрагентами. Слід знати, що податкові органи можуть донараховувати податки, вважаючи діяльність ФОП більш складною (наприклад, при роботі у сфері нерухомості та інших). Необхідно моніторити фінансовий стан і діяти на випередження. В сучасних умовах необхідно регулярно оцінювати співвідношення активів і пасивів, ліквідність та показники платоспроможності. Завчасні дії можуть зберегти бізнес і точно захистять від звинувачень у бездіяльності. Не нехтуй підписанням договорів. Часто буває, що ФОПи з метою економії часу та коштів на юристів надають послуги чи постачають товар без будь-яких оформлень та підписаних договорів. Пам’ятай, що договір — це твоя дорожня карта, гарантія. Залучай професійних радників і дій з необхідною обачністю. Кризове управління — складне завдання, тому звертайся до експертів: арбітражних управителів, юристів з банкрутства, фінансових аналітиків тощо.

Щоб зрозуміти, скільки податків підприємцям доведеться платити у 2025 році й чи є пільги для окремих категорій — читай наступний матеріал.

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