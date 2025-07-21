Економічне бронювання ФОП: чи дійсно є така можливість

Питання економічного бронювання ФОПів періодично порушується в суспільстві та серед експертів, оскільки багато підприємців відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стабільності країни. Йдеться не лише про великі бізнеси, а й про невеликі майстерні, магазини, ІТ-фахівців, водіїв, фермерів — тих, чия щоденна праця допомагає тримати країну на плаву.

Читай, що відомо про економічне бронювання ФОП та чи можливе воно.

Що таке економічне бронювання

Економічне бронювання — це процедура, яка дозволяє підприємствам залишати на роботі певних працівників, що підлягають мобілізації. Це можливо у випадках, якщо компанія має значення для економіки чи обороноздатності та виконує перед державою визначені фінансові зобов’язання.

Чи можливе економічне бронювання ФОП

Сьогодні ця можливість доступна лише для юридичних осіб, і не поширюється на фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Тобто ФОП не може оформити бронювання ні на себе, ні на своїх працівників, навіть якщо справно сплачує податки.

Відповідно до Постанови КМУ №76 від 27.01.2023, бронюванню підлягають лише ті працівники підприємств, установ і організацій, які ведуть військовий облік. А це — обов’язок виключно юридичних осіб. ФОПи ж, згідно із законодавством, не зобов’язані:

повідомляти ТЦК про прийом чи звільнення військовозобов’язаних;

вести облік призовників і резервістів;

передавати повістки чи інформувати працівників про виклики;

допускати представників ТЦК для перевірок.

Тобто ФОП не може отримати відстрочку від мобілізації або забронювати себе чи своїх співробітників, навіть якщо їхня діяльність важлива або критична.

У висновку — законодавство України поки не передбачає механізму економічного бронювання для фізичних осіб-підприємців, що суттєво обмежує їх можливості в умовах мобілізації.

Раніше ми розповідали про бронювання працівників критичної промисловості.

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