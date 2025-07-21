Экономическое бронирование ФЛП: действительно ли есть такая возможность

Фото Unsplash Вопросы экономического бронирования ФЛП периодически поднимаются в обществе и среди экспертов, поскольку многие предприниматели играют важную роль в обеспечении экономической стабильности страны. Речь идет не только о крупных бизнесах, но и о небольших мастерских, магазинах, IТ-специалистах, водителях, фермерах — тех, чей ежедневный труд помогает держать страну на плаву. Читай, что известно об экономическом бронировании ФЛП и возможно ли оно. Что такое экономичное бронирование Экономическое бронирование — это процедура, позволяющая предприятиям оставлять на работе определенных работников, подлежащих мобилизации. Это возможно, если компания имеет значение для экономики или обороноспособности и выполняет перед государством определенные финансовые обязательства. Читать по теме Бронь от мобилизации для священнослужителей: кто и как может получить отсрочку в 2025 году В Украине утвердили список религиозных организаций, священнослужители которых могут быть забронированы от мобилизации. Возможно ли экономическое бронирование ФЛП Сегодня эта возможность доступна только для юридических лиц, и не распространяется на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). То есть ФЛП не может оформить бронирование ни на себя, ни на своих работников, даже если исправно платит налоги. Согласно Постановлению КМУ №76 от 27.01.2023, бронированию подлежат только работники предприятий, учреждений и организаций, которые ведут военный учет. А это обязанность исключительно юридических лиц. ФЛП же, согласно законодательству, не обязаны: сообщать ТЦК о приеме или увольнении военнообязанных; вести учет призывников и резервистов; передавать повестки или информировать работников о вызовах; допускать представителей ТЦК для проверок. То есть ФЛП не может получить отсрочку от мобилизации или забронировать себя, или своих сотрудников, даже если их деятельность важна или относится к критической инфраструктуре.В заключении законодательство Украины пока не предусматривает механизма экономического бронирования для физических лиц-предпринимателей, что существенно ограничивает их возможности в условиях мобилизации. Ранее мы рассказывали о бронировании работников критической промышленности. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: мобилизация Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter