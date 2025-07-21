Экономическое бронирование ФЛП: действительно ли есть такая возможность

Вопросы экономического бронирования ФЛП периодически поднимаются в обществе и среди экспертов, поскольку многие предприниматели играют важную роль в обеспечении экономической стабильности страны. Речь идет не только о крупных бизнесах, но и о небольших мастерских, магазинах, IТ-специалистах, водителях, фермерах — тех, чей ежедневный труд помогает держать страну на плаву.

Читай, что известно об экономическом бронировании ФЛП и возможно ли оно.

Что такое экономичное бронирование

Экономическое бронирование — это процедура, позволяющая предприятиям оставлять на работе определенных работников, подлежащих мобилизации. Это возможно, если компания имеет значение для экономики или обороноспособности и выполняет перед государством определенные финансовые обязательства.

Возможно ли экономическое бронирование ФЛП

Сегодня эта возможность доступна только для юридических лиц, и не распространяется на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). То есть ФЛП не может оформить бронирование ни на себя, ни на своих работников, даже если исправно платит налоги.

Согласно Постановлению КМУ №76 от 27.01.2023, бронированию подлежат только работники предприятий, учреждений и организаций, которые ведут военный учет. А это обязанность исключительно юридических лиц. ФЛП же, согласно законодательству, не обязаны:

сообщать ТЦК о приеме или увольнении военнообязанных;

вести учет призывников и резервистов;

передавать повестки или информировать работников о вызовах;

допускать представителей ТЦК для проверок.

То есть ФЛП не может получить отсрочку от мобилизации или забронировать себя, или своих сотрудников, даже если их деятельность важна или относится к критической инфраструктуре.

В заключении законодательство Украины пока не предусматривает механизма экономического бронирования для физических лиц-предпринимателей, что существенно ограничивает их возможности в условиях мобилизации.

Ранее мы рассказывали о бронировании работников критической промышленности.

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