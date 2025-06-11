Бронь от мобилизации для священнослужителей: кто и как может получить отсрочку в 2025 году

В Украине утвержден список религиозных организаций, чьи священнослужители смогут получить бронь от мобилизации.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) опубликовала перечень, в который вошли 7 726 объединений из более чем 30 тысяч зарегистрированных в стране.

Кто и на каких условиях может получить бронь

Отбор религиозных организаций проводился по семи критериям, утвержденным в феврале этого года.

Основные условия включают: официальную регистрацию организации согласно действующему законодательству, регулярную подачу отчетов об использовании доходов, а также отсутствие связей с иностранными религиозными организациями, чья деятельность в Украине запрещена.

Последний пункт, в частности, касается Русской православной церкви.

Чтобы оформить бронирование через приложение Дія, необходимо выполнить несколько шагов.

Подтвердить официальное трудоустройство священнослужителя. Доказать статус священнослужителя в соответствии с внутренними правилами религиозной организации. Предоставить штатное расписание религиозной организации с указанием предельной численности священнослужителей.

Позиция ВСУ: Бронирование с соблюдением правил

В Сухопутных войсках ВСУ приветствовали это решение, но подчеркнули важность строгого соблюдения всех требований при бронировании. Там отметили, что бронь возможна только при условии, что священник:

официально трудоустроен;

состоит на воинском учете в ТЦК и СП;

имеет подтвержденный статус священнослужителя согласно внутренним правилам религиозной организации.

— В ВСУ уважают право религиозных организаций на отсрочку для своих священнослужителей, однако подчеркивают, что мобилизационные потребности остаются приоритетными для обеспечения обороноспособности страны. Процедура бронирования не должна создавать препятствий для комплектования личным составом воинских формирований, — добавили в Сухопутных войсках.

Командование также подчеркнуло важность службы военных капелланов.

Поэтому бронирование должно учитывать квоты конфессионального представительства для капелланов в ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других формированиях, — отметили военные.

Ранее мы рассказывали, как получить бронь от мобилизации в Украине в 2025 году. Узнай о новых условиях и процедуре в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.