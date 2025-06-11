Для тебе Війна в Україні

Бронь від мобілізації для священнослужителів: хто і як може отримати відстрочку у 2025 році

Марія Дзюба, редакторка сайту 11 Червня 2025, 15:00 2 хв.
Бронь від мобілізації для священнослужителів: хто і як може отримати відстрочку у 2025 році
Фото Getty Images, Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь