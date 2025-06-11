Бронь від мобілізації для священнослужителів: хто і як може отримати відстрочку у 2025 році

В Україні затверджено перелік релігійних організацій, чиї священнослужителі зможуть отримати бронь від мобілізації.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) оприлюднила список, до якого увійшли 7 726 об’єднань із понад 30 тисяч зареєстрованих в країні.

Хто може бронювати та за яких умов

Відбір релігійних організацій проводився за сімома критеріями, що були затверджені в лютому цього року.

Основними умовами є: офіційна реєстрація організації згідно з чинним законодавством, регулярна подача звітів про використання доходів, а також відсутність зв’язків з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена.

Останній пункт, зокрема, стосується Російської православної церкви.

Щоб оформити бронювання через застосунок Дія, потрібно виконати кілька кроків.

Підтвердити офіційне працевлаштування священнослужителя. Довести статус священнослужителя відповідно до внутрішніх правил релігійної організації. Надати штатний розпис релігійної організації із зазначенням граничної кількості священнослужителів.

Позиція ЗСУ: бронювання з дотриманням правил

У Сухопутних військах ЗСУ привітали це рішення, проте наголосили на важливості суворого дотримання всіх вимог під час бронювання.

Там зазначили, що бронь можлива лише за умови, що священник:

офіційно працевлаштований;

перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП;

має підтверджений статус священнослужителя згідно з внутрішніми правилами релігійної організації.

— У ЗСУ поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів, однак підкреслюють, що мобілізаційні потреби залишаються пріоритетними для забезпечення обороноздатності країни. Процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань, — додали у Сухопутних військах.

Командування також підкреслило важливість служби військових капеланів.

Тому бронювання має враховувати квоти конфесійного представництва для капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших формуваннях, — зауважили військові.

