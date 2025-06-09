Заброньовані можуть виїхати за кордон — деталі нових правил ДПСУ

Уряд дозволив деяким категоріям заброньованих чоловіків виїжджати за кордон у службове відрядження або відпустку. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, кого саме стосується нова норма. Виїзд за кордон для заброньованих чоловіків: що кажуть в ДПСУ Згідно з пунктом 2.14 правил перетину кордону, затвердженого постановою уряду №57, у відпустку за кордон не можуть виїхати заброньовані чоловіки, якщо вони перебувають на певних посадах державної служби. До переліку держслужбовців, яким не дозволено залишати межі України під час воєнного стану для відпочинку, увійшли:

члени Кабінету Міністрів;

депутати;

судді;

керівники центральних органів виконавчої влади;

працівники Офісу президента;

голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, ЦВК, РНБО, СБУ тощо.

Для представників цих організацій можливий виїзд за кордон лише у випадку службового відрядження.

Для інших заброньованих чоловіків можливий виїзд у відпустку лише у тому випадку, якщо у документах зазначено, що структура, за якою вони заброньовані, надає їм таку можливість.

Нагадаємо, що окрім заброньованих, право на виїзд за кордон також мають:

особи, визнані непридатними до служби згідно з висновками ВЛК, та виключені з військового обліку;

ті, чиї близькі родичі загинули в АТО/ООС або під час повномасштабного вторгнення, але за наявністю відповідних документів;

особи з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує;

батьки-одинаки;

водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, волонтери, а також водії компаній з ліцензіями на міжнародні перевезення;

чоловіки, що мають троє та більше дітей до 18 років (проте визначальним є їхнє утримання, а не батьківство);

поранені військовослужбовці чи військовослужбовці, які проходять військовий вишкіл за кордоном (з документами від МОЗ);

діячі культури та спорту (з відповідними дозволами від профільних міністерств);

моряки;

чоловіки, які потребують лікування за кордоном.

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