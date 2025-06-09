Для тебе Війна в Україні

Заброньовані можуть виїхати за кордон — деталі нових правил ДПСУ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Червня 2025, 12:00
Заброньовані можуть виїхати за кордон — деталі нових правил ДПСУ
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь