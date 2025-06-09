Забронированные могут выехать за границу — детали новых правил ГПСУ

Фото Unsplash Правительство разрешило некоторым категориям забронированных мужчин выезжать за границу в служебную командировку или отпуск. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, кого именно касается новая норма. Выезд за границу для забронированных мужчин: что говорят в ГПСУ Согласно пункту 2.14 правил пересечения границы, утвержденного постановлением правительства №57, в отпуск за границу не могут уехать забронированные мужчины, если они находятся на определенных должностях государственной службы. В перечень госслужащих, которым не разрешено покидать пределы Украины во время военного положения для отдыха, вошли: члены Кабинета Министров; депутаты; судьи; руководители центральных органов исполнительной власти; работники Офиса президента; председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию, Счетной палаты, ЦИК, СНБО, СБУ и т.д. Для представителей этих организаций возможен выезд за границу только в случае служебной командировки. Для других забронированных мужчин возможен выезд в отпуск только в том случае, если в документах указано, что структура, по которой они забронированы, дает им такую возможность. Читать по теме Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2025 Кто может выехать за границу на законных основаниях 2025 — читай в материале. Напомним, что кроме забронированных, право на выезд за границу также имеют: особы, признанные непригодными к службе согласно выводам ВЛК, и исключенные из военного учета; те, чьи близкие родственники погибли в АТО/ООС или при полномасштабном вторжении, но при наличии соответствующих документов; особы с инвалидностью и сопровождающие их; родители-одиночки; водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь, волонтеры, а также водители компаний с лицензиями на международные перевозки; мужчины, имеющие трое и более детей до 18 лет (однако определяющим их содержание, а не отцовство); раненые военнослужащие или военнослужащие, проходящие военное обучение за границей (с документами от Минздрава); деятели культуры и спорта (с соответствующими разрешениями от профильных министерств); моряки; мужчины, нуждающиеся в лечении за рубежом. Мы также подробно рассказывали, как получить бронь от мобилизации в 2025 году. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: мобилизация Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter