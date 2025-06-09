Забронированные могут выехать за границу — детали новых правил ГПСУ

Правительство разрешило некоторым категориям забронированных мужчин выезжать за границу в служебную командировку или отпуск. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, кого именно касается новая норма.

Выезд за границу для забронированных мужчин: что говорят в ГПСУ

Согласно пункту 2.14 правил пересечения границы, утвержденного постановлением правительства №57, в отпуск за границу не могут уехать забронированные мужчины, если они находятся на определенных должностях государственной службы.

В перечень госслужащих, которым не разрешено покидать пределы Украины во время военного положения для отдыха, вошли:

члены Кабинета Министров;

депутаты;

судьи;

руководители центральных органов исполнительной власти;

работники Офиса президента;

председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию, Счетной палаты, ЦИК, СНБО, СБУ и т.д.

Для представителей этих организаций возможен выезд за границу только в случае служебной командировки.

Для других забронированных мужчин возможен выезд в отпуск только в том случае, если в документах указано, что структура, по которой они забронированы, дает им такую ​​возможность.

Напомним, что кроме забронированных, право на выезд за границу также имеют:

особы, признанные непригодными к службе согласно выводам ВЛК, и исключенные из военного учета;

те, чьи близкие родственники погибли в АТО/ООС или при полномасштабном вторжении, но при наличии соответствующих документов;

особы с инвалидностью и сопровождающие их;

родители-одиночки;

водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь, волонтеры, а также водители компаний с лицензиями на международные перевозки;

мужчины, имеющие трое и более детей до 18 лет (однако определяющим их содержание, а не отцовство);

раненые военнослужащие или военнослужащие, проходящие военное обучение за границей (с документами от Минздрава);

деятели культуры и спорта (с соответствующими разрешениями от профильных министерств);

моряки;

мужчины, нуждающиеся в лечении за рубежом.

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