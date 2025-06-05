Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2025

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Во время нее ВСУ постоянно должны пополняться новыми военными. Также в период военного положения действует запрет на выезд для некоторых категорий лиц. Кто может выехать за границу на законных основаниях 2025 — читай в материале. Рассказываем подробно о правилах выезда за границу для мужчин, женщин, государственных служащих.

Кто может выехать за границу 2025: полный перечень

Согласно постановлению КМУ № 1536, законные основания для выезда за границу имеют следующие категории граждан во время войны:

Лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключены из военного учета. Военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО, ООС или полномасштабной войны — при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт гибели или исчезновения, а также отсрочки от призыва на военную службу. Лица с инвалидностью и те, кто сопровождают близких родственников на лечение. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают родственников с инвалидностью I или II группы, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии. Они могут выезжать и самостоятельно, на основании справки о пребывании этих лиц на консульском учете и документах, дающих право на выезд. Родители-одиночки. Водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь, волонтеры. Могут выезжать за границу водители компаний с лицензиями на международные перевозки. Информация о водителях должна находиться в информационной системе Укртрансбезопасности. Пересекать границу могут водители-волонтеры, которые везут грузы для ВСУ, работники железной дороги. Военнообязанные, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Определяющим фактором является содержание, а не отцовство. Для выезда следует подготовить список документов. Люди с инвалидностью I-III группы. Мужчины с инвалидностью могут пересекать границу при наличии документов, подтверждающих этот статус. Спортсмены и деятели культуры. Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого необходимо иметь решение Министерства молодежи и спорта о включении в состав участников соревнований и другие. Деятели культуры могут выехать за границу с целью благотворительного сбора денег или представления Украины на международной арене. Выезд проходит на основании решения Минкульта. Моряки. Могут пересечь границу мужчины, которые работают на морских судах, судах внутреннего плавания или те, кто проходят практическую подготовку на судах. Для выезда необходимы трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о контракте. Раненые военнослужащие или военнослужащие, проходящие военное обучение за границей. Они должны иметь направление на лечение за границу и письмо от Минздрава. Забронированные работники могут выезжать за границу при наличии выписки из приказа Министерства экономики, командировочных документов. Мужчины, нуждающиеся в лечении за границей и имеющие официальные документы. Пересекать границу могут мужчины таких профессий по разрешению: военные, железнодорожники международных рейсов, водители с грузами для ВСУ или других благотворительных целей, моряки, работники авиации, дипломаты, отдельные чиновники.

Важно: студенты-мужчины имеют право на выезд при условии возраста 18-22 лет, если принимают участие в программах академической мобильности.

Мужчины, у которых есть рабочая виза страны ЕС, для выезда должны иметь документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и которое имеет право на выезд из Украины. Документы от других стран не дают право на выезд военнообязанным.

Для тех, у кого есть гражданство, кроме украинского, выезд возможен только после издания Указа Президента Украины о потере украинского гражданства лицом.

Правила выезда за границу 2025 года для мужчин

Мужчины в 2025 году могут пересекать границу при условии, что имеют инвалидность (1,2,3 группы). Или если они достигли 60-летнего возраста, имеют бронирование и разрешение на выезд.

Кроме того, выезжать за границу могут мужчины, признанные непригодными после комиссии ВЛК. Разрешение на выезд имеют и мужчины, нуждающиеся в лечении за границей.

Также пересекать границу могут мужчины, которые подпадают под вышеописанные критерии для выезда из Украины (имеют трех или более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывают ребенка, имеют близкого родственника, погибшего на войне, ухаживают за женой или отцом/матерью с инвалидностью и т.п.).

Для выезда требуются следующие документы:

военный билет или приписное удостоверение

заключение ВЛК о непригодности и исключении из учета

загранпаспорт

документы, подтверждающие родственные связи и проживание (в случае сопровождения взрослых, родных или детей)

командировочные документы

медицинские заключения (документы об установлении и причине инвалидности, пенсионное удостоверение с группой и причиной инвалидности, удостоверение о получении социальной помощи), письмо от Министерства здравоохранения в Госпогранслужбу о необходимости лечения за границей

акт установления факта осуществления ухода за человеком

документы на детей (свидетельства о рождении, справка об отсрочке, удостоверение отца многодетной семьи, свидетельство о разводе/смерти матери ребенка)

документы, подтверждающие гибель или пропажу без вести близкого родственника в зоне АТО/ООС/боевых действий

Военным для выезда потребуются также направления на лечение в иностранном медучреждении, письмо от Министерства здравоохранения в Госпогранслужбу, военный билет, отпускной билет с разрешением на выезд за границу, выписка из приказа командира об отпуске.

Правила выезда за границу 2025 года для женщин

Правила выезда для женщин за границу в 2025 году касаются только военнообязанных. Они могут выезжать в случаях, предусмотренных ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Для выезда нужно предоставить военно-учетные документы, загранпаспорт, обосновать причину выезда и предоставить все дополнительные документы в зависимости от цели выезда.

Выезд за границу госслужащих 2025

Должностные лица и государственные служащие разных уровней органов власти и субъектов хозяйствования, в том числе забронированные чиновники, народные депутаты, депутаты местных советов, судьи, прокуроры, государственные служащие — могут пересекать границу на основании документов о служебных командировках.

Не в служебную командировку такие лица могут выезжать за границу в случаях:

посещение отцом или матерью, воспитывающей ребенка до 18 лет самостоятельно, за границей;

для лечения за границей на основании документов, дающих право на выезд и при наличии письма Министерства здравоохранения;

на основании решения начальника Государственной пограничной службы Украины, в случае если у госслужащего за границей умер близкий родственник.

Ранее мы рассказывали о правилах выезда детей за границу.

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