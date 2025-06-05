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Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2025

Анна Голішевська, редакторка сайту 05 Червня 2025, 13:45
правила виїзду за кордон 2025
Фото Unsplash

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