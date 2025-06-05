Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2025

В Україні триває загальна мобілізація. Під час неї ЗСУ постійно мають поповнюватися новими військовими. Також у період воєнного стану діє заборона на виїзд для деяких категорій осіб. Хто може виїхати за кордон на законних підставах 2025 — читай у матеріалі. Розповідаємо детально про правила виїзду за кордон для чоловіків, жінок, державних службовців.

Хто може виїхати за кордон 2025: повний перелік

Відповідно до постанови КМУ № 1536, законні підстави для виїзду за кордон мають такі категорії громадян під час війни:

Особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я та виключені з військового обліку. Військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти під час АТО, ООС або повномасштабної війни — за наявності належно оформлених документів, що підтверджують факт загибелі чи зникнення, також відстрочки від призову на військову службу. Особи з інвалідністю та ті, хто супроводжують близьких родичів на лікування. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують родичів інвалідністю I або II групи, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджувального висновку лікарсько-консультативної комісії. Вони можуть виїздити і самостійно, на підставі довідки про перебування цих осіб на консульському обліку та документів, що дають право на виїзд. Батьки-одинаки. Водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, волонтери. Можуть виїздити водії компаній з ліцензіями на міжнародні перевезення. Інформація про водіїв має бути в інформаційній системі Укртрансбезпеки. Перетинати кордон можуть водії-волонтери, які везуть вантажі для ЗСУ, працівники залізниці. Військовозобов’язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Визначальним фактором є утримання, а не батьківство. Для виїзду слід підготувати перелік документів. Люди з інвалідністю І-III групи. Чоловіки з інвалідністю можуть перетинати кордон за наявності документів, що підтверджують цей статус. Спортсмени та діячі культури. Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та фахівцям із підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього слід мати рішення Міністерства молоді та спорту про включення до складу учасників змагань та інші. Діячі культури можуть їхати за кордон з метою благодійного збору коштів чи представлення України на міжнародній арені. Виїзд відбувається на підставі рішення Мінкульту. Моряки. Можуть перетнути кордон чоловіки, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання чи які проходять практичну підготовку на суднах. Для виїзду необхідні трудовий договір, лист судновласника чи оператора про контракт. Поранені військовослужбовці чи військовослужбовці, які проходять військовий вишкіл за кордоном. Вони повинні мати направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ. Заброньовані працівники можуть виїздити за кордон за наявності витягу з наказу Міністерства економіки, документів про відрядження. Чоловіки, які потребують лікування за кордоном і мають офіційні документи. Перетинати кордон можуть чоловіки таких професій за дозволом: військові, залізничники міжнародних рейсів, водії з вантажами для ЗСУ чи іншої благодійної мети, моряки, працівники авіації, дипломати, окремі чиновники.

Важливо: студенти-чоловіки мають право на виїзд за умови віку 18-22 роки, якщо беруть участь у програмах академічної мобільності.

Чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС, для виїзду повинні мати документи, які підтверджують статус особи, що не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України. Документи від інших країн не дають право на виїзд військовозобов’язаним.

Для тих, у кого є громадянство, крім українського — виїзд можливий лише після видання Указу Президента України про втрату українського громадянства особою.

Правила виїзду за кордон 2025 для чоловіків

Чоловіки у 2025 році можуть перетинати кордон за умови, якщо мають інвалідність (1,2,3 групи). Або ж якщо вони досягли 60-річного віку, мають бронювання і дозвіл на виїзд.

Крім усього, виїжджати за кордон можуть чоловіки, визнані непридатними після комісії ВЛК. Дозвіл на виїзд мають і чоловіки, які потребують лікування за кордоном.

Також перетинати кордон можуть чоловіки, які підпадають під вищеописані критерії для виїзду з України (мають трьох або більше неповнолітніх дітей, самостійно виховують дитину, мають близького родича, що загинув на війні, доглядають за дружиною або батьком/матір’ю з інвалідністю тощо).

Для виїзду потрібні такі документи:

військовий квиток або приписне посвідчення

висновок ВЛК про непридатність та виключення з обліку

закордонний паспорт

документи, що підтверджують родинні зв’язки та спільне проживання (у разі супроводу дорослих, рідних чи дітей)

документи про відрядження

медичні висновки (документи про встановлення і причину інвалідності, пенсійне посвідчення з групою і причиною інвалідності, посвідчення про отримання соціальної допомоги), лист від Міністерства охорони здоров’я до Держприкордонслужби про необхідність лікування за кордоном

акт встановлення факту здійснення догляду за людиною

документи на дітей (свідоцтва про народження, довідка про відстрочку, посвідчення батька багатодітної сім’ї, свідоцтво про розлучення/смерть матері дитини)

документи, що підтверджують загибель чи зникнення безвісти близького родича в зоні АТО/ООС/бойових дій

Військовим для виїзду будуть потрібні також направлення на лікування в іноземному медзакладі, лист від Міністерства охорони здоров’я до Держприкордонслужби, військовий квиток, відпускний квиток із дозволом на виїзд за кордон, витяг з наказу командира про відпустку.

Правила виїзду за кордон 2025 для жінок

Правила виїзду для жінок за кордон у 2025 році стосуються лише військовозобов’язаних. Вони можуть виїздити у випадках, передбачених ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Для виїзду потрібно надати військово-облікові документи, закордонний паспорт, обгрунтувати причину виїзду, і надати всі додаткові документи, залежно від мети виїзду.

Виїзд за кордон держслужбовців 2025

Посадові особи та державні службовці різних рівнів органів влади та суб’єктів господарювання, зокрема заброньовані урядовці, народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці — можуть перетинати кордон на підставі документів про службові відрядження.

Не у службове відрядження такі особи можуть виїздити за кордон у випадках:

провідування батьком чи матір’ю, що виховує дитину сам (-а) дитини до 18 років за кордоном;

для лікування за кордоном на підставі документів, що дають право на виїзд та за наявності листа Міністра охорони здоров’я;

на підставі рішення Голови Державної прикордонної служби України, у випадку, якщо у держслужбовця за кордоном помер близький родич.

Раніше ми розповідали про правила виїзду дітей за кордон.

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