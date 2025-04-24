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Як отримати бронь від мобілізації в Україні у 2025: хто та як її оформляє

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 18:00
Як отримати бронь від мобілізації 2025
Фото Unsplash
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