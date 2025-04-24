Як отримати бронь від мобілізації в Україні у 2025: хто та як її оформляє

В Україні певні категорії громадян мають відстрочку від мобілізації. Також працівники деяких підприємств можуть отримати бронювання. Читай, як отримати бронь від мобілізації в Україні 2025.

Хто може отримати бронь від мобілізації 2025

Бронювання від мобілізації — це особливий вид відстрочки, яка надається співробітникам критично важливих для держави підприємств. Тому, щоб отримати бронь, треба працювати на такому підприємстві. А якщо ти хочеш забронювати своїх працівників, читай, як отримати статус критично-важливого підприємства.

Питання бронювання працівників регулює постанова Кабміну №36, у ній вказано, які підприємства можуть забронювати 100% працівників. Перелік цих професій невеликий:

медики;

прокурори антикорупційної прокуратури;

виробники зброї, дронів, військових товарів;

працівники підприємств енергетичного, ядерного, вугільного, нафтогазового комплексів;

підприємства ОПК, які мають контракти із ЗСУ;

будівельники фортифікацій;

працівники ДСНС (пожежники, сапери, рятувальники);

поліцейські.

Інші підприємства можуть забронювати 50% співробітників. Бронь надається не довше ніж на 6 місяців і потім її треба поновлювати.

До речі, бронювання оформлює керівник. Співробітник не може зробити це самостійно.

Як оформити бронювання 2025

Якщо підприємство отримало статус об’єкта критичної інфраструктури, його керівник зобов’язаний передати до Генерального штабу перелік працівників, які підлягають військовому обліку, для оформлення бронювання. Генштаб має три робочі дні на розгляд цього списку та передачу рішення до територіального центру комплектування.

Після цього кожен співробітник отримує документ із підтвердженням відстрочки.

Є інший спосіб для оформлення бронювання. Це можна зробити через Дію. Керівник надає перелік працівників, а необхідну інформацію про них система автоматично отримує через сервіс Оберіг.

Щоб працівник отримав бронь, він має:

бути військовозобовʼязаним (старше 25 років або молодша, якщо має проходження військової кафедри чи військової служби);

мати військово-обліковий документ з актуальними даними;

перебувати на військовому обліку;

мати актуальні військово-облікові дані у Резерв+ або ТЦК та СП.

Бронювати можуть працівників різних підприємств. Раніше ми розповідали про бронювання аграріїв.

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