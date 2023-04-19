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Як отримати статус критично-важливого підприємства та забронювати працівників від мобілізації: детальна інструкція

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 19 Квітня 2023, 08:00
бронювання працівників
Фото: Pexels

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