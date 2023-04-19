Як отримати статус критично-важливого підприємства та забронювати працівників від мобілізації: детальна інструкція

З введенням воєнного стану усі чоловіки призовного віку підлягають мобілізації. Однак економічний фронт є не менш важливим за військовий, його теж треба тримати.

Тож підприємства, які є критично важливими для економіки, можуть забронювати працівників, чим відстрочити їх від мобілізації.

Така процедура необхідна, адже без деяких робочих кадрів бізнес може припинити існування. Та разом із тим, забронювати працівника не так вже й просто. Ця процедура довготривала й проходить у кілька етапів.

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Так, у січні 2023-го затвердили новий порядок бронювання, а також критерії для підприємств, за якими їх визнаватимуть критично важливими для економіки.

Юрист Антон Сінцов розповів виданню The Village, як відбувається бронювання за новою процедурою, скільки це триває та покрокову інструкцію дій для підприємства, яке має намір забронювати працівника.

Статус критично-важливого підприємства

Компанії мають три варіанти, за якими вони можуть забронювати працівників.

Через мобілізаційне завдання, яке, як правило, визначає уряд або інші держустанови.

Через державний контракт щодо задоволення потреб ЗСУ чи інших військових формувань.

Отримавши статус підприємства, критично важливого для функціонування економіки та задоволення потреб населення.

Переважно бізнеси обирають останній варіант й намагаються забронювати працівників, як критично-важливе підприємство. Однак перш ніж подати список на бронювання, слід отримати такий статус.

Критерії для отримання статусу критично-важливого підприємства

Для цього слід переконатися, що бізнес відповідає щонайменше трьом критеріям, та подати заявку до відповідного міністерства або військової адміністрації.

Антон Сінцов додає, що для деяких галузей ця норма зменшена, наприклад, паливо-енергетична, соціальна сфера, медіа — має відповідати лише двом з переліку:

загальна сума сплачених бізнесом податків та інших зборів перевищує €1,5 млн;

сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті складає не менш як €32 млн в еквіваленті;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до затвердженого переліку;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи для задоволення потреб територіальної громади;

немає заборгованостей зі сплати ЄСВ;

середня місячна зарплата працівників не менша за середню заробітну плату в регіоні;

є резидентство в Дія.City.

Якщо ж тобі не вистачає пунктів, щоб подати заявку, можеш переглянути профільні міністерства чи місцеві адміністрації, які встановлюють свої “підкритерії” для бізнесів, після чого кожен орган сам визначає, якій кількості з них має відповідати бізнес.

Такі додаткові пункти вже є у Мінагрополітики, Мінекономіки, Міненерго, у Київської міської й обласної військових адміністраціях. Поступово перелік таких адміністрацій та міністерств буде збільшуватися.

Документи для підтвердження критеріїв

На жаль, у такій справі без папірця — нікуди. Те, що бізнес відповідає певному критерію, треба підтвердити документально.

Наприклад, резидентство в Дія.City підтверджують відповідним витягом. Якщо йдеться про податкові показники, їх треба брати в податковій тощо.

Коли пакет документів сформований, до нього додають податкові звіти та надсилають в обрану держустанову для отримання статусу.

Заявка може подаватися у профільне міністерство або в ОВА. Якщо ти подаєшся за підкритеріями певної установи, то слід подавати заявку туди.

Якщо з документами все гаразд, на отримання статусу йде до двох тижнів. Та через збільшення кількості заявок, термін розгляду може зростати. Рішення діє впродовж року, тож по закінченню цього терміну його треба поновлювати.

Як забронювати працівників від мобілізації

Після того як компанія отримає статус критично-важливої, вона може переходити до формування пакета документів на бронювання. Надсилати його треба буде тому ж органу, який визнав статус.

У більшості міністерств подання документів відбувається через електронну пошту, — зазначив експерт.

Як забронювати працівника: пакет документів

Список працівників на бронювання. Ти можеш подати до 50% військовозобов’язаних робітників. Однак серед них не може бути осіб із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Виняток: якщо вони директори або заступники керівників.

У табличці на бронювання мають бути вказані такі дані: військово-облікова спеціальність, звання особи та ТЦК і СП, де вона стоїть на обліку.

Лист-обґрунтування з певними положеннями. Залежно від установи, куди подають список, положення можуть різнитися.

Ключовою вимогою є те, щоб директор або особа, яка підписує лист-обґрунтування, засвідчила, що військово-облікові документи працівників відповідають військово-обліковій інформації у поданих табличках.

У листі-обґрунтуванні має бути також вказана інформація про рішення, яким компанію визнано критично важливою.

Довідка про кількість військовозобов’язаних. Вона має містити загальну чисельність працівників та кількість військовозобов’язаних на підприємстві. Також у довідці має бути вказано, скільки осіб заброньовано та скільки планують забронювати.

Юрист зазначив, що на практиці подані списки можуть аналізувати довше, ніж 30 днів. Генштаб опрацьовує інформацію про осіб, яких включили до списку, звіряє військово-облікові спеціальності та звання, перевіряє, чи компанія не перевищила ліміти тощо.

Наразі Генштаб має намір повертати усі заявки, які надходитимуть із неактуальною інформацією.

Важливо: якщо компанії відмовляють на будь-якому з етапів, то вся процедура починається з початку.

Що далі?

Якщо Генштаб погоджує список, його передають до Мінекономіки. Вже там ухвалюють остаточне рішення. Після цього інформація знову повертається до Генштабу, який має довести її до військових комісаріатів ТЦК і СП.

Однак витяг про бронювання з наказу Мінекономіки ще не означає, що особа остаточно заброньована.

Вона дійсно дає підстави для відстрочки, однак фінальним акордом має стати постановка особи на спеціальний облік.

Бронювання може надаватися на строк до шести місяців.

Бронювання для ФОПів

На ринку IT співпраця відбувається через ФОП. Проте ні ФОП, ні Гіг-спеціалісти наразі не підлягають бронюванню.

А хто ще може отримати відстрочку від мобілізації 2023 і за яких умов її можуть надати, читай у матеріалі.

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