Как получить статус критически важного предприятия и забронировать работников от мобилизации: подробная инструкция

С введением военного положения все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации. Однако экономический фронт не менее важен, его тоже нужно кому-то держать.

Поэтому предприятия, которые критически важны для экономики, могут забронировать работников, чем отсрочить их от мобилизации.

Такая процедура необходима, ведь без некоторых рабочих кадров бизнес может прекратить существование. Но вместе с тем, забронировать работника не так уж просто. Эта процедура длительная и проходит в несколько этапов.

Сейчас также смотрят

Так, в январе 2023 утвердили новый порядок бронирования, а также критерии для предприятий, по которым их будут признавать критически важными для экономики.

Юрист Антон Синцов рассказал изданию The Village, как происходит бронирование по новой процедуре, сколько это длится и пошаговую инструкцию для предприятий, которые намеренны забронировать работника.

Статус критически важного предприятия

У компаний есть три варианта, по которым они могут забронировать работников.

Через мобилизационную задачу, которую, как правило, определяет правительство или другие госучреждения.

Через государственный контракт по удовлетворению потребностей ВСУ или других военных формирований.

Получив статус предприятия, критически важного для функционирования экономики и удовлетворения потребностей населения.

Преимущественно бизнесы выбирают последний вариант и пытаются забронировать работников как критически важное предприятие. Однако, прежде чем подать список на бронирование, следует получить такой статус.

Критерии для получения статуса критически важного предприятия

Для этого следует убедиться, что бизнес отвечает по меньшей мере трем критериям, и подать заявку в соответствующее министерство или военную администрацию.

Антон Синцов добавляет, что для некоторых отраслей эта норма снижена, например, топливно-энергетическая, социальная сфера, медиа — должны соответствовать только двум пунктам из перечня:

общая сумма уплаченных бизнесом налогов и других сборов превышает 1,5 миллиона евро;

сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет не менее 32 миллионов евро в эквиваленте;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с утвержденным перечнем;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или для удовлетворения потребностей территориального общества;

нет задолженностей по уплате ЕСВ;

средняя месячная зарплата работников не меньше средней заработной платы в регионе;

есть резидентство в Дія.City.

Если тебе не хватает пунктов, чтобы подать заявку, можешь посмотреть профильные министерства или местные администрации.

Они могут установить свои подкритерии для бизнесов, после чего каждый орган сам определяет, какому количеству требований должен соответствовать бизнес.

Такие дополнительные пункты уже есть у Минагрополитики, Минэкономики, Минэнерго, в Киевской городской и областной военных администрациях. Постепенно список таких администраций и министерств будет увеличиваться.

Документы для подтверждения критериев

К сожалению, в таком деле без бумажки никуда. То, что бизнес отвечает определенному критерию, нужно подтвердить документально.

Например, резидентство в Дія.City подтверждают соответствующим заключением. Если речь идет о налоговых показателях, их нужно брать в налоговой.

Когда пакет документов сформирован, в него добавляют налоговые отчеты и направляют в избранное госучреждение для получения статуса.

Заявка может подаваться в профильное министерство или в ОВА. Если ты подаешься по подкритериям определенного учреждения, то следует отсылать заявку туда.

Если с документами все хорошо, на получение статуса уходит до двух недель. Но из-за увеличения количества заявок, срок рассмотрения может расти. Решение действует в течение года, так что по истечении этого срока его нужно возобновлять.

Как забронировать работников от мобилизации

После того как компания получит статус критически-важной, она может переходить к формированию пакета документов на бронирование. Отправлять его нужно будет в тот же орган, который признал статус.

В большинстве министерств предоставление документов происходит по электронной почте, — отметил эксперт.

Как забронировать работника: пакет документов

Список работников для бронирования. Подать можно до 50% военнообязанных рабочих.

Среди них не могут быть лица с дефицитными военно-учетными специальностями. Исключение: если они являются директорами или заместителями руководителей.

В табличке на бронирование должны быть указаны такие данные: военно-учетная специальность, звание лица и ТЦК и СП, где он состоит на учете.

Письмо-обоснование с определенными положениями. В зависимости от учреждения, куда подают список, положения могут отличаться.

Ключевым требованием является то, чтобы директор или лицо, подписывающее письмо-обоснование, засвидетельствовало, что военно-учетные документы работников соответствуют заполненной информации в представленных табличках.

В письме-обосновании должна быть также указана информация о решении, которым компания признана критически-важной.

Справка о количестве военнообязанных. Она должна содержать общую численность работников и количество военнообязанных на предприятии. Также в справке должно быть указано, сколько человек забронировано и сколько планируется забронировать.

Юрист отметил, что на практике представленные списки могут анализировать дольше 30 дней. Генштаб прорабатывает информацию о лицах, включенных в список, сверяет военно-учетные специальности и звания, проверяет, не превысила ли компания лимиты и т.д.

Генштаб намерен возвращать все заявки, которые будут поступать с неактуальной информацией.

Важно: если компании отказывают на любом из этапов, то вся процедура начинается сначала.

Что дальше?

Если Генштаб согласовывает список, его передают в Минэкономики. Уже там принимается окончательное решение. После этого информация снова возвращается в Генштаб, который должен довести ее до военных комиссариатов ТЦК и СП.

Однако выписка о бронировании по приказу Минэкономики еще не означает, что лицо окончательно забронировано.

Она действительно дает основания для отсрочки, однако финальным аккордом должна стать постановка на специальный учет.

Бронирование может быть предоставлено на срок до шести месяцев.

Бронирование для ФЛП

На рынке IT сотрудничество происходит через ФЛП. Однако ни ФОП, ни Гиг-специалисты пока не подлежат бронированию, — отметил юрист.

А кто еще может получить отсрочку от мобилизации 2023 и при каких условиях ее могут предоставить, читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.