“Как открыть ФОП и не остаться должником?”

Чем сегодня рискует украинец, решившийся зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя, оформив ФОП (ФЛП)? Что нужно отслеживать после регистрации? Стоит ли открывать ФОП, если на работе это предлагают, и какие здесь риски?

Эти вопросы разъясняет опытный юрист, эксперт в области правовой защиты бизнеса и инвестиций, банкротства предприятий и восстановления платежеспособности Андрей Спектор.

Как открыть ФОП 2025

Для малых предпринимателей и самозанятых лиц такая форма регистрации как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) является достаточно простой и имеет множество преимуществ.

— Это простая и быстрая регистрация, которую можно осуществить онлайн, — объясняет Андрей Спектор.

У меня есть статистика по состоянию на середину июня 2025 года — в нашей стране зарегистрировано и работает 2,17 миллиона ФЛП.

— Среди преимуществ ФОП — возможность использования упрощенной системы налогообложения и относительно низкие затраты на ведение бизнеса и налогообложение. Также относительно несложное ведение учета и представление отчетности, при желании можно во всем разобраться и делать это самостоятельно, — рассказывает юрист.

Что нужно знать перед открытием ФОП

Перед тем как открывать ФОП, ознакомься с группами и особенностями налогообложения.

Стоит знать, что все ФЛП отвечают за долги всем своим имуществом — включая личное (недвижимость, счета и т. д.).

В отличие от ООО, где ответственность ограничена уставным капиталом, ФЛП рискует всем своим имуществом, как частным, так и деловым.

— Дело в том, что ФЛП фактически выступает в двойном статусе — как предприниматель и как физическое лицо одновременно, — говорит юрист Андрей Спектор, — поэтому при банкротстве ФЛП суд рассматривает все долги должника, независимо от их природы (потребительские кредиты, налоговые долги, долги перед поставщиками и т. д.).

Важно знать, что в любом случае долги ФЛП покрываются всем личным имуществом должника.

Включая совместное имущество супругов, но за некоторыми исключениями — в частности, закон защищает от взыскания единственное жилье ФЛП-должника, также не взыскиваются личные вещи первой необходимости, пенсионные сбережения и т. п.

Если работодатель предлагает ФОП

Существует практика, когда работодатели предлагают работникам ФОП. Даже говорят, что сделают все за них: оформят документы и заплатят налоги.

— Стоит понимать, что это делается с целью экономии средств на налогах и социальных взносах, — говорит эксперт, — поскольку при заключении гражданско-правового договора (а ФЛП работает по такому договору) работодатель платит меньшие налоги, чем при оформлении трудового договора.

Ты должен знать, что в таком случае работодатель больше не несет ответственности за предоставление тебе социальных гарантий — отпуска, больничных.

Он даже может больше не соблюдать трудовое законодательство, поскольку ты для него стал предпринимателем. Также теперь абсолютно законно твой доход может колебаться в зависимости от объема и качества выполненных работ и заключенных договоров.

Но главное — теперь именно ты несешь ответственность за уплату налогов. Если прекращаешь сотрудничество с работодателем, важно не допустить накопления долгов и вовремя закрыть ФЛП.

Другие ограничения

Помимо того, что владелец ФОП рискует личным имуществом в случае долгов или судебных исков, он также ограничен в выборе контрагентов и вида деятельности, особенно на упрощенной системе.

— Кроме того, на первой и второй группах единого налога уплачивается фиксированный налог (ЕСВ), независимо от прибыли. То есть, каждый месяц ты должен уплатить определенную сумму, даже если вообще не работаешь или находишься в отпуске, — говорит эксперт.

Согласно статистике Опендатабот, в 2025 году четверть всех новых ФЛП занимается розничной торговлей — 20 763 предпринимателя по Украине. Еще 7129 выбрали ИТ и консалтинг в программировании, а оптовую торговлю — 6216 новых предпринимателей.

Интересно, что впервые за пять лет отмечается бум на закрытие ФОП.

В целом в этом году закрыли на 37 967 ФЛП больше, чем открыли.

Как не стать должником

Приведем конкретные советы, соблюдение которых поможет предпринимателю не стать должником в случае финансовых проблем бизнеса.

Стоит разобраться в группах ФЛП и КВЭДах и подобрать те, которые соответствуют вашей деятельности. Своевременно платить налоги и сборы, предоставлять квартальную и годовую финансовую отчетность в налоговую. Некоторые виды деятельности могут быть недоступны для ФЛП, особенно на упрощенной системе налогообложения, или могут быть ограничены в сотрудничестве с определенными контрагентами.

Следует знать, что налоговые органы могут доначислять налоги, считая деятельность ФЛП более сложной (например, при работе в сфере недвижимости и других). Необходимо мониторить финансовое состояние и действовать на опережение. В современных условиях необходимо регулярно оценивать соотношение активов и пассивов, ликвидность и показатели платежеспособности. Своевременные действия могут сохранить бизнес и точно защитят от обвинений в бездействии. Не пренебрегай подписанием договоров. Часто бывает, что ФЛП в целях экономии времени и средств на юристов предоставляют услуги или поставляют товар без каких-либо оформлений и подписанных договоров. Помни, что договор — это твоя дорожная карта, гарантия. Привлекай профессиональных советников и действуй с необходимой осмотрительностью. Кризисное управление — сложная задача, поэтому обращайся к экспертам: арбитражным управляющим, юристам по банкротству, финансовым аналитикам и т. д.

Чтобы понять, сколько налогов предпринимателям придется платить в 2025 году и есть ли льготы для отдельных категорий — читай следующий материал.

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