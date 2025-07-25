Для тебя Советы
Эксклюзив

“Как открыть ФОП и не остаться должником?”

Отвечает
Андрій Спектор
Андрей Спектор

Юрист

Мария Бондар, редактор сайта 25 июля 2025, 09:00
Открытие ФОП 2025
Фото Pexels

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