З чим не можна поєднувати антидеприсанти — серед їжі та ліків

Антидепресанти — це не чарівна паличка, яка подіє за помахом руки. Вони потребують часу, щоб почати працювати, тому поспіх – це твій перший “ворог”. Часто ми чекаємо ефекту вже завтра, але так, на жаль, не буває.

Щоб антидепресанти почали діяти, досягли потрібної концентрації в мозку, стабілізували нейромедіатори та закріпили покращення, їм потрібен час.

Саме тому курс лікування зазвичай триває від 14 місяців. І щоб ефект був стійким, тобі варто приймати ліки щонайменше 12 місяців після того, як ти відчула чи відчув покращення.

Про це та інше розповіли SIM • Здоров’я та Медицина | Health & Medicine.

Антидепресанти та залежність: розвіюємо міфи

Це один з найбільших міфів!

Антидепресанти не викликають залежності.

На відміну від інших речовин, вони не стимулюють центри задоволення в мозку, не спричиняють ейфорії. Покращення настрою відбувається поступово, через зовсім інші механізми.

Часто люди плутають поняття залежності та синдрому скасування — це абсолютно різні речі.

Синдром скасування може виникнути, якщо ти раптово припиниш приймати будь-які ліки, які вживав/вживала тривалий час, а не лише антидепресанти.

Саме тому завершення терапії є такою ж відповідальною справою, як і її початок.

Краще, щоб це відбувалося під контролем лікаря. Зазвичай цей процес триває 2-3 місяці, за спеціально розробленою індивідуальною схемою з поступовим зниженням дози.

Іноді лікар може призначити додаткові ліки для прикриття, щоб допомогти уникнути небажаних побічних ефектів.

З чим не варто поєднувати антидепресанти?

Сучасні антидепресанти такі як: СІЗЗС, СІЗЗН, атипові антидепресанти зазвичай безпечно поєднуються з іншими ліками і не мають особливих обмежень щодо харчових продуктів.

Раніше, антидепресанти попередніх поколінь, наприклад, інгібітори МАО дійсно мали багато обмежень — не можна було їсти сири, ковбаси, мариновані продукти, шоколад тощо. Але сьогодні ці препарати вже майже не використовуються.

Хоча є кілька винятків для конкретних антидепресантів. Наприклад, есциталопрам не бажано поєднувати з ліками проти печії (омепразолом) та деякими снодійними (гідроксизином). Це не критичне поєднання, але його краще уникати.

А що щодо їжі?

Сучасні антидепресанти можна вживати з усіма продуктами, крім грейпфрута.

І це стосується не тільки антидепресантів! Річ у тім, що грейпфрут підвищує рівень ферменту, який відповідає за метаболізм багатьох ліків. Це може призвести до підвищення концентрації препарату в крові, а отже, до посилення його побічних ефектів.

Саме тому в інструкціях до багатьох ліків ти можеш часто зустріти попередження про те, що їх в жодному разі не можна запивати грейпфрутовим соком.

Взагалі, майже всі ліки найкраще запивати чистою водою.

Чи дозволений алкоголь під час лікування антидепресантами?

Алкоголь — це нейротропна отрута, тому його вживання взагалі не є корисним.

Варто пам’ятати, що безпечної дози алкоголю не існує. Він визнаний найнебезпечнішою наркотичною речовиною, випереджаючи навіть героїн.

І, як ти вже здогадався/здогадалася, алкоголь + антидепресанти – небезпечне поєднання.

Крім шкоди від самого алкоголю, деякі антидепресанти можуть посилювати його седативний ефект.

