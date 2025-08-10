Что несовместимо с антидепрессантами: список продуктов и лекарств

Антидепрессанты — это не волшебная палочка, которая подействует по мановению руки. Они требуют времени, чтобы начать работать, поэтому спешка — это твой первый “враг”. Зачастую мы ждем эффекта уже завтра, но так, к сожалению, не бывает.

Чтобы антидепрессанты начали действовать, достигли нужной концентрации в мозге, стабилизировали нейромедиаторы и закрепили улучшение, им нужно время.

Поэтому курс лечения обычно длится от 14 месяцев. И чтобы эффект был устойчивым, тебе следует принимать лекарство не менее 12 месяцев после того, как настало улучшение состояния.

Антидепрессанты и зависимость: развеиваем мифы

Антидепрессанты не вызывают зависимости.

Это один из величайших мифов!

В отличие от других веществ, они не стимулируют центры удовольствия в мозге, не вызывают эйфории. Улучшение настроения происходит постепенно через совершенно другие механизмы.

Часто люди путают понятие зависимости и синдрома отмены — это совершенно разные вещи.

Синдром отмены может возникнуть, если ты внезапно прекратишь принимать любое лекарство, которое употребляло/употребляло длительное время, а не только антидепрессанты.

Именно поэтому завершение терапии является таким же ответственным делом, как и его начало.

Лучше, чтобы это происходило под контролем врача. Обычно этот процесс длится 2-3 месяца по специально разработанной индивидуальной схеме с постепенным снижением дозы.

Иногда врач может назначить дополнительное лекарство для прикрытия, чтобы помочь избежать нежелательных побочных эффектов.

С чем не следует сочетать антидепрессанты?

Современные антидепрессанты такие как: СИЗОС, СИЗОН, атипичные антидепрессанты обычно безопасно сочетаются с другими лекарствами и не имеют особых ограничений в отношении пищевых продуктов.

Ранее антидепрессанты предыдущих поколений, например, ингибиторы МАО действительно имели много ограничений — нельзя было есть сыры, колбасы, маринованные продукты, шоколад и т.д. Но сейчас эти препараты уже практически не употребляются.

Хотя существует несколько исключений для конкретных антидепрессантов. Например, эсциталопрам не желательно сочетать с лекарством от изжоги (омепразолом) и некоторыми снотворными (гидроксизином). Это не критическое соединение, но его лучше избегать.

А что насчет еды?

Современные антидепрессанты можно употреблять со всеми продуктами, кроме грейпфрута.

И это касается не только антидепрессантов! Дело в том, что грейпфрут повышает уровень фермента, отвечающего за метаболизм многих лекарств. Это может привести к повышению концентрации препарата в крови, а, следовательно, к усилению его побочных эффектов.

Именно поэтому в инструкциях ко многим лекарствам ты можешь часто встретить предупреждение о том, что их ни в коем случае нельзя запивать грейпфрутовым соком.

Вообще, почти все лекарства лучше запивать чистой водой.

Разрешен ли алкоголь во время лечения антидепрессантами?

Алкоголь — это нейротропный яд, поэтому его употребление вообще не полезно.

Следует помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Он признан самым опасным наркотическим веществом, опережая даже героин.

И, как ты уже догадался/догадалась, алкоголь+антидепрессанты — опасное сочетание.

Кроме ущерба от самого алкоголя, некоторые антидепрессанты могут усиливать его седативный эффект.

