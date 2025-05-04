Антидепрессанты для детей: когда это действительно имеет смысл и как не навредить

Полномасштабная война влияет на психическое здоровье не только взрослых, но и детей. Они могут не до конца осознавать, что происходит, почему каждый день слышны взрывы, почему плачет мама и в садике детей ведут в подвал.

Некоторым детям относительно легче, они имеют объяснение этих вещей от родителей, могут успокаиваться и понимать свое состояние. Но с некоторыми детьми труднее: их могут преследовать постоянные панические атаки, страх, агрессия или другие реакции. Стоит знать: каждая реакция на ненормальные события — нормальная.

Родителей может пугать состояние ребенка, поэтому, когда стабилизировать состояние разговорами и дыхательными упражнениями не удается, появляются мысли об антидепрессантах. Но можно ли их детям? И оправдан ли такой метод успокоения и влияния на общее психическое здоровье ребенка? Об этом рассказал детский психиатр Денис Угрин для Віледж.

Можно ли давать ребенку антидепрессанты

Родители, имеющие положительный опыт применения антидепрессантов, могут задумываться о такой идее и для своих детей, если видят, что они нуждаются в помощи.

Сигналом к ​​тому, что ребенок страдает тревожным расстройством или депрессией, может стать поведение ребенка. В такие моменты он не чувствует связи с миром, в основном неактивен. Ребенок предпочитает сидеть дома, играть в компьютерные игры, листать социальные сети.

К тому же ребенок теряет настроение и чувство удовольствия от процессов, которые раньше дарили ему радость. Могут проявляться и дополнительные симптомы, например боль в животе или головная боль.

В целом, в лечебной практике детям выписывают антидепрессанты крайне редко. Специалисты рекомендуют начать с психотерапии и социальной поддержки. Обратить внимание следует и на дополнительную активность ребенка: кружки, пребывание на природе, возможность иметь хобби и друзей. Это оказывает прямое, а не опосредованное влияние на психическое здоровье ребенка.

Если бы я мог, то упаковал бы спорт, природу и искусство в таблетки и выписывал их всем детям, — говорит психиатр.

Для лечения тревожных расстройств, депрессии или других состояний у ребенка привлекают мультидисциплинарную команду специалистов. Начинают с поведенческой активации и сравнения состояния ребенка до и во время депрессии. Ребёнка просят проанализировать свой день и расписать его в деталях. Так специалисты определяют, что доставляло ребенку удовольствие раньше.

Затем предлагают эксперимент: сделать вещь, которая потенциально подарит ребенку радость. Даже представление о такой активности для выполнения в будущем может иметь положительный эффект. Врач объясняет, что большинство случаев депрессии у детей проходит самостоятельно. Но в будущем депрессивные эпизоды могут возвращаться.

Принимать решение о назначении антидепрессантов ребенку может только врач — в случае, если ребенок полностью утратил активность в одной из четырех сфер: школа, семья, друзья, внешкольные активности. Для детей, которые не могут терпеть побочных эффектов (головная боль, тошнота и т.п.), такое лечение может не подойти.

Если у ребенка есть определенные проблемы, родителям следует выбрать квалифицированного психиатра. Такого, который не будет общаться с ребенком свысока, сможет приятно с ним коммуницировать, иметь соответствующее образование и квалификацию. Врач должен объяснить родителям и ребенку метод лечения, ожидаемые прогнозы, предложить почитать по этой теме научные статьи.

До начала лечения психиатр должен ознакомить ребенка и родителей с возможными побочными эффектами и ощущениями, а также как проходит этап завершения приема лекарства. И вообще, если лечение антидепрессантами можно заменить на терапию, лучше начать с нее.

Завершать лечение антидепрессантами нужно очень медленно, ни в коем случае не резко. К тому же нельзя завершать прием таблеток перед важными и волнительными этапами в жизни — выпускным, вступлением в вуз или в период развода родителей.

Раньше мы рассказывали, как безопасно прекратить прием антидепрессантов.

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