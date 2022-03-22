Как поступить, если не можешь купить свои антидепрессанты — рассказывает невролог Евгений Скрипник

Из-за войны некоторые виды медикаментов трудно достать. В эту категорию входят и антидепрессанты. Поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы безопасно перестать принимать их.
Как это сделать, рассказываем вместе с неврологом Евгением Скрипником.
Если вы принимали антидепрессанты более месяца, может возникнуть “синдром отмены”, который будет проявляться в виде головной боли, тревоги, нарушений сна, учащенного сердцебиения, снижения настроения.
Если вы принимали антидепрессанты более месяца, может возникнуть “синдром отмены”, который будет проявляться в виде головной боли, тревоги, нарушений сна, учащенного сердцебиения, снижения настроения.
Чтобы предотвратить ухудшение самочувствия, врач рекомендует постепенно снижать дозировку и отказаться от препаратов такой же группы. Делать это следует медленно, от двух до четырех недель.
Врач дал отдельные рекомендации по некоторым препаратам.
Аналогами указанных препаратов являются:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євген Скрипник (@dr_skripnik_evgen_)
Публикация от Євген Скрипник (@dr_skripnik_evgen_)
На последней неделе снижения дозировки лучше принимать Гидазепам или Атаракс по полтаблетки дважды в день.
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