Здоровье и красота

Как поступить, если не можешь купить свои антидепрессанты — рассказывает невролог Евгений Скрипник

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 22 марта 2022, 10:00
к діяти якщо не можеш купити свої антидепресанти розповідає невролог Євген Скрипник
Фото: Unsplash

Больше новостей
Рецепт грінок з хлібу
Вкусные гренки из того, что есть под рукой – рецепт для всей семьи
Одруження під час війни на передовій
Без пышного застолья и конкурсов: как украинцы заключают браки во время войны
перехоплені розмови ворога
“Какой из меня снайпер, я на один глаз слепой.” Перехват телефонных разговоров русских военных
Как успокоить мозг во время страха?
Война загнала в эмоциональный угол: как ухаживать за мозгом, когда страшно.
Смотреть больше

Материалы по теме

Одруження під час війни на передовій
Без пышного застолья и конкурсов: как украинцы заключают браки во время войны
перехоплені розмови ворога
“Какой из меня снайпер, я на один глаз слепой.” Перехват телефонных разговоров русских военных
Как успокоить мозг во время страха?
Война загнала в эмоциональный угол: как ухаживать за мозгом, когда страшно.
Втрати російських військових 22.03.22
Потери России по состоянию на 22.03.22, а также на сколько пищи и боеприпасов осталось у врага

Видео
0:03:29
Одруження під час війни на передовій

Без пышного застолья и конкурсов: как украинцы заключают браки во время войны
0:02:18
перехоплені розмови ворога
“Какой из меня снайпер, я на один глаз слепой.” Перехват телефонных разговоров русских военных
Втрати російських військових 22.03.22
Потери России по состоянию на 22.03.22, а также на сколько пищи и боеприпасов осталось у врага
0:06:50
Михайло Федоров про цифрову блокаду Росії
Цифровой железный занавес для России и открытие рынка для Украины – разговор с Михаилом Федоровым
0:01:11
Благодійний концерт у Польщі
Тина Кароль и Jerry Heil: на концерте в Польше собрали 15 млн гривен для Украины
0:04:25
Підтримка українських військових
Победа Украины – свобода для белорусов? Отвод войск и поддержка от граждан Беларуси
0:03:36
Шойгу та Путін
Шойгу предал Путина? Разбираем, почему русская армия разваливается на глазах
0:03:48
Звернення Володимира Зеленського 21.03.2022
Это был еще один день, который приблизил нас к победе: Зеленский традиционно обратился к украинцам
0:03:17
PayPal в Україні - як українці використовують платіжну систему
Удобно, просто, быстро: как украинцы используют PayPal
0:02:52
Запоріжжя бореться з ворогом
Мы на своей земле! Как Запорожская область борется с врагом
Больше видео
Рецепт грінок з хлібу
Читать дальше
Вкусные гренки из того, что есть под рукой – рецепт для всей семьи

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь