Как поступить, если не можешь купить свои антидепрессанты — рассказывает невролог Евгений Скрипник

Из-за войны некоторые виды медикаментов трудно достать. В эту категорию входят и антидепрессанты. Поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы безопасно перестать принимать их.

Как это сделать, рассказываем вместе с неврологом Евгением Скрипником.

Если вы принимали антидепрессанты более месяца, может возникнуть “синдром отмены”, который будет проявляться в виде головной боли, тревоги, нарушений сна, учащенного сердцебиения, снижения настроения.

Чтобы предотвратить ухудшение самочувствия, врач рекомендует постепенно снижать дозировку и отказаться от препаратов такой же группы. Делать это следует медленно, от двух до четырех недель.

Как снижать дозировку

Врач дал отдельные рекомендации по некоторым препаратам.

Дулоксетин — снижать дозировку по 30 мг две-четыре недели.

— снижать дозировку по 30 мг две-четыре недели. Эсциталопрам — по 10 мг две недели, затем 5 мг две недели.

— по 10 мг две недели, затем 5 мг две недели. Сертралин (Золофт, Стимулотон, Серлифт) — по 25 мг снижать раз в две недели.

— по 25 мг снижать раз в две недели. Пароксетин — 20 мг, снижайте по 10 мг две недели, затем по 5 мг две недели.

Чем заменить антидепрессанты

Аналогами указанных препаратов являются:

Пароксетин — Паксил, Рексетин, Пароксин.

Эсциталопрам — Эсцитам, Эссобел, Медопрам, Гиацинтия, Депрессан, Эзопрам, Ципралекс.

Сертралин — Золофт, Серлифт, Стимулотон, Мисол, Асентра, Серената, Мистрал, Залокс, Эмотон.

Венлафаксин — Велаксин, Венлаксор, Лафаксин.

Дулоксетин — Дюксет, Дюлок, Дулоксин, Симода, Симбалта, Депратал, Нексетин.

На последней неделе снижения дозировки лучше принимать Гидазепам или Атаракс по полтаблетки дважды в день.

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