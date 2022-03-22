Як діяти, якщо не можеш купити свої антидепресанти — розповідає невролог Євген Скрипник

У зв’язку з війною деякі види медикаментів важко дістати. До цієї категорії входять і антидепресанти. Тому потрібно бути готовими до того, щоб безпечно припинити приймати їх.

Як це зробити, розповідаємо разом із неврологом Євгеном Скрипником.

Якщо ви приймали антидепресанти понад місяць, може виникнути “синдром скасування”, який проявлятиметься головним болем, тривогою, порушенням сну, прискореним серцебиттям, зниженням настрою.

Щоб запобігти погіршенню самопочуття, лікар рекомендує поступово знижувати дозування та відмовитися від препаратів такої ж групи.

Робити це слід повільно, від двох до чотирьох тижнів.

Як знижувати дозування

Лікар дав окремі рекомендації стосовно деяких препаратів.

Дулоксетин — знижувати дозування по 30 мг два-чотири тижні.

Есциталопрам — по 10 мг два тижні, потім 5 мг два тижні.

Сертралін (Золофт, Стимулотон, Серліфт) — по 25 мг знижувати раз на два тижні.

Пароксетин — 20 мг, знижуйте по 10 мг два тижні, потім по 5 мг два тижні.

Чим замінити антидепресанти

Аналогами до зазначених препаратів є:

Пароксетин — Паксил, Рексетин, Пароксин.

Есциталопрам — Есцитам, Ессобел, Медопрам, Гіацинтія, Депресан, Езопрам, Ципралекс.

Сертралін — Золофт, Серліфт, Стимулотон, Мисол, Асентра, Серената, Містрал, Залокс, Емотон.

Венлафаксин — Велаксин, Венлаксор, Лафаксин.

Дулоксетин — Дюксет, Дюлок, Дулоксин, Сімода, Симбалта, Депратал, Нексетин.

На останньому тижні зниження дозування краще приймати Гідазепам чи Атаракс по півтаблетки двічі на день.

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