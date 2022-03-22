Як діяти, якщо не можеш купити свої антидепресанти — розповідає невролог Євген Скрипник

У зв’язку з війною деякі види медикаментів важко дістати. До цієї категорії входять і антидепресанти. Тому потрібно бути готовими до того, щоб безпечно припинити приймати їх.
Як це зробити, розповідаємо разом із неврологом Євгеном Скрипником.
Якщо ви приймали антидепресанти понад місяць, може виникнути “синдром скасування”, який проявлятиметься головним болем, тривогою, порушенням сну, прискореним серцебиттям, зниженням настрою.
Якщо ви приймали антидепресанти понад місяць, може виникнути “синдром скасування”, який проявлятиметься головним болем, тривогою, порушенням сну, прискореним серцебиттям, зниженням настрою.
Щоб запобігти погіршенню самопочуття, лікар рекомендує поступово знижувати дозування та відмовитися від препаратів такої ж групи.
Робити це слід повільно, від двох до чотирьох тижнів.
Лікар дав окремі рекомендації стосовно деяких препаратів.
Аналогами до зазначених препаратів є:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євген Скрипник (@dr_skripnik_evgen_)
Публикация от Євген Скрипник (@dr_skripnik_evgen_)
На останньому тижні зниження дозування краще приймати Гідазепам чи Атаракс по півтаблетки двічі на день.
Якщо на фоні цих подій тебе мучить стрес, раніше ми розповідали про топ-3 застосунки для медитації.