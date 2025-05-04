Антидепресанти для дітей: коли це справді має сенс і як не нашкодити

Повномасштабна війна впливає на психічне здоров’я не тільки дорослих, а й дітей. Вони можуть не до кінця усвідомлювати, що відбувається, чому щодня вночі чутно вибухи, чому плаче мама і в садочку дітей ведуть у підвал.

Деяким дітям відносно легше, вони мають пояснення цих речей від батьків, можуть заспокоюватися та розуміти свій стан. Та з деякими дітьми важче: їх можуть переслідувати постійні панічні атаки, страх, агресія чи інші реакції. Варто знати: кожна реакція на ненормальні події — є нормальною.

Батьків може лякати стан дитини, тож коли стабілізувати стан розмовами і дихальними вправами не вдається, з’являються думки про антидепресанти. Та чи можна їх дітям? І чи виправданим буде такий метод заспокоєння та впливу на загальне психічне здоров’я дитини? Про це розповів дитячий психіатр Денис Угрин для Віледж.

Чи можна давати дитині антидепресанти

Батьки, які мають позитивний досвід вживання антидепресантів, можуть задумуватися про таку ідею і для своїх дітей, якщо бачать, що вони потребують допомоги.

Сигналом до того, що дитина має тривожний розлад чи депресію, може стати поведінка дитини. У такі моменти вона не відчуває зв’язку зі світом, переважно неактивна. Дитина віддає перевагу сидінню вдома, комп’ютерним іграм, соціальним мережам.

До того ж дитина втрачає настрій та відчуття задоволення від процесів, які раніше дарували їй радість. Можуть проявлятися і додаткові симптоми, наприклад, біль у животі чи головний біль.

Загалом у лікувальній практиці дітям виписують антидепресанти вкрай рідко. Фахівці рекомендують почати з психотерапії та соціальної підтримки. Звернути увагу потрібно й на додаткову активність дитини: гуртки, перебування на природі, можливість мати хобі та друзів. Це має прямий, а не опосередкований вплив на психічне здоров’я дитини.

Якби я міг, то запакував би спорт, природу та мистецтво в таблетки й виписував їх усім дітям, — каже психіатр.

Для лікування тривожних розладів, депресії чи інших станів у дитини залучають мультидисциплінарну команду фахівців. Починають з поведінкової активації та порівняння стану дитини до і під час депресії. Дитину просять проаналізувати свій день і розписати його в деталях. Так фахівці визначають, що приносило дитині задоволення раніше.

Потім пропонують експеримент: зробити річ, яка потенційно подарує дитині радість. Навіть уявляння такої активності для виконання у майбутньому може мати позитивний ефект. Лікар пояснює, що більшість випадків депресії у дітей минає самостійно. Та в майбутньому депресивні епізоди можуть повертатися.

Ухвалювати рішення про призначення антидепресантів дитині може лише лікар — у випадку, якщо дитина цілком втратила активність в одній з чотирьох сфер: школа, сім’я, друзі, позашкільні активності. Для дітей, які не можуть терпіти побічних ефектів (головні болі, нудота тощо), таке лікування може не підійти.

Якщо у дитини є певні проблеми, батькам варто вибрати кваліфікованого психіатра. Такого, який не матиме до дитини зверхнього ставлення, зможе приємно з нею комунікувати, мати відповідну освіту та кваліфікацію. Лікар повинен пояснити батькам і дитині метод лікування, очікувані прогнози, запропонувати почитати на цю тему наукові статті.

До початку лікування психіатр має ознайомити дитину та батьків з можливими побічними ефектами та відчуттями, а також, як проходить етап завершення прийому ліків. І загалом, якщо лікування антидепресантами можна замінити терапією, краще почати з неї.

Завершувати лікування антидепресантами потрібно надзвичайно повільно, в жодному разі не різко. До того ж не можна завершувати прийом пігулок перед важливими та бентежними етапами у житті — перед випускним, вступом до ЗВО чи в період розлучення батьків тощо.

Раніше ми розповідали, як безпечно припинити прийом антидепресантів.

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