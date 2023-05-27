Гайд по антидепресантах: які бувають, кому треба, чи буде побічка та як зупинитись

Депресія — серйозне захворювання, яке має фатальні наслідки. Тож не можна ігнорувати пригнічений стан, який триває понад два тижні, й інші симптоми депресії. Варто одразу звернутися до лікаря.

В комплексі з терапією медики часто призначають пацієнтам із помірною або важкою депресією антидепресанти. Вони можуть доволі швидко поліпшити загальне самопочуття, однак є одне “але”.

Важливо правильно починати та закінчувати вживання таких препаратів. Адже якщо раптово та несвоєчасно обірвати медикаментозну терапію, є імовірність погіршення самопочуття та побічних ефектів.

Тож читай у матеріалі: які види препаратів існують, як вони працюють, як саме починати терапію антидепресантами, скільки вона має тривати та як правильно її завершувати, щоб зменшити негативні наслідки.

Антидепресанти: що це таке і кому потрібні

Антидепресанти — це хімічні речовини, які надходять у мозок і покращують психологічний стан людини завдяки своєму складу.

Ці препарати призначені, щоб вилікувати симптоми помірної або важкої депресії. Та приписують їх не лише при цьому захворюванню. Також їх використовують для лікування тривожних станів:

панічних розладів;

обсесивно-компульсивних розладів (ОКР);

розладу особистості;

посттравматичного стресового розладу;

соматоформного розладу;

хронічного болю;

передменструального дисфоричного розладу.

Відчути перший ефект після початку приймання антидепресантів можна вже за перші два тижні. Та важливо не зупинятися, а продовжувати регулярне вживання ліків згідно з настановами лікаря.

Які антидепресанти бувають і як вони діють?

Найбільш популярна теорія з виникнення депресії передбачає, що люди, які страждають на цей розлад, мають порушення циркуляції серотоніну.

Тому більшість ліків проти депресії містять речовини, які усувають проблему вивільнення або сприйняття серотоніну нашими рецепторами. Виокремлюють три основних типи медикаментів:

Трициклічні антидепресанти (ТСА). Ця група препаратів належить до антидепресантів першого покоління. Вони використовуються з обережністю, оскільки можуть викликати більше побічних ефектів, ніж будь-які нові ліки.

TCA зупиняють серотонін і норадреналін від зв’язування з певними рецепторами нейронів. Зазвичай їх призначають, лише коли інші медикаменти виявилися неефективними.

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Ці препарати застосовуються найчастіше, адже вважаються найбільш ефективними та безпечними для лікування помірної або важкої депресії.

Вони блокують поглинання серотоніну в нейронах, що підвищує рівень серотоніну в мозку і поліпшує зв’язок між нейронами. Це призводить до покращення настрою.

Крім того, ефект від СІЗЗС є тривалішим та сильнішим за інші препарати. Цього досягають завдяки тому, що у щілині між двома нервовими клітинами затримується більша кількість молекул серотоніну.

Інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну (SNRIs) — це антидепресанти нового покоління, які лікують депресію і тривожні розлади. Іноді їх призначають, якщо СІЗЗС виявилися неефективними.

Вони блокують реабсорбцію серотоніну і норадреналіну в нейрони мозку, завдяки чому психологічний стан людини покращується.

Який антидепресант обрати та хто його призначає?

Важливо, щоб антидепресант підбирав саме лікар, адже самостійне лікування може тільки нашкодити або ж просто не дати результатів. Який саме лікар може виписати такі ліки, читай тут.

Тільки лікар може призначити потрібне дозування, тривалість лікування та відстежувати прогрес, щоб в разі потреби змінити препарат.

Адже жоден антидепресант не є ефективним абсолютно для всіх. А згідно з метааналізом, опублікованим в NIH, майже для 40% людей жоден із препаратів не діє взагалі.

В кожному окремому випадку треба спостерігати за фізичною та психологічною реакцією організму та відповідно до цього корегувати медикаменти, дозування та тривалість. Це під силу тільки профільному спеціалісту.

Також, за дослідженнями, опублікованими у науковому виданні The Lancet, дозування може змінюватися залежно від віку та самого препарату. В деяких випадках треба підвищувати або зменшувати дозу від того, що вказано у рекомендаціях.

Які побічні ефекти бувають та як довго можуть турбувати

Лікар-психіатр Андрій Бондарчук розповів виданню MH4U про загальні рекомендації стосовно початку та закінчення приймання антидепресантів.

Він зазначив, що до початку медикаментозної терапії антидепресантами варто обов’язково обговорити з лікарем усі можливі побічні реакції, щоб знати, до чого готуватися.

Перші два тижні між клітинами головного мозку починає циркулювати забагато серотоніну. Він подразнює багато рецепторів, тож потрібен час, щоб ці рецептори втратили чутливість.

Найчастішими побічними реакціями від застосування антидепресантів є:

нудота;

головний біль;

психоемоційний дискомфорт: надмірне збудження або напруження;

розлади сну;

зниження лібідо;

посилення суїцидальних думок або поведінки, особливо серед молодих людей у віці до 25 років;

закреп чи пронос;

затуманений зір;

сухість у роті;

запаморочення через падіння артеріального тиску.

Як правильно починати приймання антидепресантів

Та є спосіб зменшити силу негативних побічних ефектів. На думку лікаря, вираженість побічних дій залежить від того, які дози препарату призначаються пацієнтові на початку терапії.

Андрій Бондарчук порекомендував вводити препарат з малої дози, тоді побічні дії будуть не надто виражені.

Крім того, у перші тижні після початку лікування пацієнтові краще перебувати під пильним спостереженням лікаря та детально розповідати йому не лише про психологічне самопочуття, а й про побічні симптоми, які виникають.

Тоді, щоб полегшити період адаптації організму до медикаментів, лікар може призначити додаткові препарати, наприклад, транквілізатори.

Скільки треба приймати препарати?

Антидепресанти допомагають повернути людині якість життя, досягти стійкої ремісії, яка знижує вірогідність повторних епізодів депресії та інших супутніх розладів.

Саме лікар повинен визначати тривалість лікування. В кожному окремому випадку тривалість може бути різною. Так, наприклад, пацієнтам, які мали вже багато епізодів погіршення стану після ремісії, призначають препарати на довший період.

Загалом перший ефект від лікування антидепресантами з’являється вже за два тижні після початку терапії. Для деяких людей, зазначає лікар, цей період може тривати довше — від чотирьох до восьми тижнів.

Та після початкового покращення стану в жодному разі не можна припиняти лікування. Варто дотримуватися регулярності, прописаної лікарем, адже відчутного результату можна досягти мінімум за пів року — рік.

Якщо припинити терапію зарано, то є вірогідність, що симптоми можуть повернутися. Усе залежить від багатьох факторів: тривалість депресивного стану, історія хвороби, вік тощо.

Натомість достатня тривалість терапії дозволяє пацієнтам досягти стабільного стану.

Після досягнення ремісії препарати можна буде припинити приймати. Але робити це краще плавно й під наглядом лікаря. Інакше може виникнути синдром скасування.

Синдром скасування: як виходити з медикаментозної терапії депресії

Синдром скасування розвивається протягом кількох днів після припинення вживання медикаментів і може тривати тижнями. Така реакція організму виникає тому, що мозок потребує часу, щоб перелаштуватися.

Ти можеш відчувати такі симптоми:

коливання настрою: тривожність та напади паніки, збудженість та агресія;

швидка стомлюваність;

підвищена пітливість;

головний біль та запаморочення;

порушення сну: безсоння, нічні кошмари;

нудота та блювання;

діарея;

галюцинації: дзвін у вухах;

свербіж.

Ці симптоми часто можуть сприймати за рецидив хвороби, однак це помилково. Синдром скасування може свідчити про те, що потрібна повільніша відмова від препарату.

Британська колегія психіатрів з метою підвищення безпеки рекомендує зменшувати дозу антидепресантів протягом кількох місяців і навіть років, перші ніж остаточно завершити курс.

Та депресія, на жаль, не єдиний небезпечний розлад. Інколи ми можемо навіть не підозрювати, що насправді стоїть за нашим психологічним самопочуттям. Читай, які психічні розлади найбільш поширені та чому виникають.

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