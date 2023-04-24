Не тільки депресія та шизофренія. Які психічні розлади найбільш поширені та чому виникають

Люди часто не зовсім правильно розуміють значення поняття психічного розладу. Та уявляють його лише, як хворобливі стани з мареннями, галюцинаціями чи порушеннями свідомості.

Однак психічний розлад може бути й в людини, яка за ознаками нічим не відрізняється від інших. Вона може мати своє соціальне коло знайомих, працювати та виглядати цілком задоволеною.

Кожен певною мірою знає про найбільш відомі психічні розлади, такі як депресія чи шизофренія. Однак, згадаймо разом з ВООЗ також приклади не менш поширених захворювань, про які теж варто знати.

Що таке психічні розлади?

Психічні розлади — це стани психіки, що впливають на наше мислення, почуття і поведінку. Вони можуть бути як випадковими, так і тривалими. У суспільстві сформувалося викривлене розуміння психічних розладів.

Люди з психічними розладами бояться відкрито говорити про свої проблеми такого стану, бо це сприймається не як сила, а як слабкість.

На виникнення психічних розладів впливає поєднання багатьох чинників. Зокрема, генетичної схильності, хімічних процесів в мозку, несприятливого життєвого досвіду тощо.

Депресія

Коли ми говоримо про депресію або депресивний розлад, то насправді — це більше, ніж просто почуття смутку чи переживання важкого періоду.

Це надзвичайно поширений психічний розлад, який викликає безнадію, втрату інтересу чи задоволення від занять, які раніше радували. Також його можна помітити через зниження енергії, самооцінки чи погіршення концентрації. Але стан депресії може діагностувати лише лікар.

Шизофренія

Цей розлад впливає на те, як людина думає, відчуває та яким чином себе поводить в соціумі. Люди з шизофренією можуть виглядати цілком нормально, поки не починають озвучувати свої дивні думки.

У хворих на шизофренію змінюється поведінка: їх дії стають незрозумілими для оточення, виникають проблеми з пам’яттю, зникає бажання спілкуватися та будь-що робити. Часто це все супроводжується маренням та галюцинаціями.

Тривожний розлад

Тривожний розлад – це серйозне психічне захворювання. Люди, які на нього страждають, часто бувають засмученими та напруженими. Вони постійно відчувають стрес та дискомфорт.

Часто він супроводжується задишкою, запамороченням, посиленням фізичних відчуттів та порушенням серцебиття. Ще кілька типових симптомів тривожного розладу – це посилена пітливість, нудота, тремтіння і відчуття втрати контролю.

Посттравматичний стресовий розлад

Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР проявляється, коли людина зазнала травматичної ситуації. Він може розвинутися в людини, якщо вона пережила шокову, страшну або небезпечну подію, безпосереднім учасником або свідком якої вона була.

До симптомів відносять: кошмари, гнів, дратівливість або емоційну втому, відсторонення від інших тощо. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або триваліший період після травматичної події, як правило — протягом перших трьох місяців.

Біполярний розлад

Людина з біполярним розладом відчуває різкі зміни в настрої, енергії та здатності ясно мислити. Щаслива та активна людина може раптово стати сумною та байдужою до всього.

Ці зміни настрою можуть тривати до 3-12 місяців. Біполярний розлад найчастіше розвивається в пізньому підлітковому віці або у молодих дорослих.

Дисоціативний розлад

Дисоціативний розлад можна описати, як мимовільну втечу від реальності. Якщо розглянути його симптоми: роз’єднання думок, ідентичності, свідомості та пам’яті, то все це приклади роз’єднання.

Проте ці типи відчуттів різняться. Деяким людям інколи здається, що вони спостерігають за всім здалеку, інші – приходять до справжнього роздвоєння особистості.

Розлад харчової поведінки

При ньому з’являється відчуття залежності від їжі, наприклад, у вигляді нав’язливих думок що-небудь з’їсти. Люди з такими розладами або сильно обмежують себе в їжі, або переїдають і потім викликають у блювання чи виснажують себе надмірними фізичними навантаженнями.

І це, як правило, тягне за собою виникнення почуттів провини, сорому, тривоги, злості. До основних видів розладів харчової поведінки відносять анорексію, булімію і компульсивне переїдання.

Хто в групі ризику розвитку психічного розладу?

Якщо розглядати загально, то існує кілька факторів, які можуть підвищити ризик розвитку психічного розладу.

Генетична спадковість. Якщо у батьків або близьких родичів були психічні розлади, то ризик розвитку цих розладів може бути й в дитини.

Якщо у батьків або близьких родичів були психічні розлади, то ризик розвитку цих розладів може бути й в дитини. Середовище. Школи з булінгом, небезпечні звички, наприклад, наркотики та алкоголь, може також збільшити ризик розвитку психічного розладу.

Школи з булінгом, небезпечні звички, наприклад, наркотики та алкоголь, може також збільшити ризик розвитку психічного розладу. Стрес. Стрес може бути пов’язаний з особистими проблемами або з зовнішніми факторами, такими як війна або природні катастрофи.

Стрес може бути пов’язаний з особистими проблемами або з зовнішніми факторами, такими як війна або природні катастрофи. Недостатнє здоров’я. Це можуть бути хвороби, які впливають на мозок, інфекції, травми, недостатність поживних речовин або недосип.

Якщо ти помічаєш у себе, рідних, друзів чи знайомих симптоми, про які ми писалися вище, обов’язково зверніться до психолога чи психіатра, він допоможе твоєму психічному здоров’ю чи психіці твоїх близьких.

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