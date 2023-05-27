Гайд по антидепрессантам: какие бывают, кому нужны, будет ли побочка и как остановиться

Депрессия — серьезное заболевание, имеющее фатальные последствия. Так что нельзя игнорировать подавленное состояние, которое длится более двух недел,ь и другие симптомы депрессии. Следует сразу обратиться к врачу.

В комплексе с терапией врачи часто назначают пациентам с умеренной или тяжелой формой депрессии антидепрессанты. Они могут довольно быстро улучшить общее самочувствие, но есть одно “но”.

Важно правильно начинать и заканчивать прием таких препаратов. Ведь если внезапно и несвоевременно оборвать медикаментозную терапию, есть вероятность ухудшения самочувствия и возникновения побочных последствий.

Поэтому читай в материале: какие виды препаратов существуют и как они работают, как начинать терапию антидепрессантами, сколько она должна длиться и как правильно ее завершать, чтобы уменьшить негативные последствия.

Антидепрессанты: что это такое и кому нужны

Антидепрессанты — это химические вещества, которые поступают в мозг и улучшают психологическое состояние человека благодаря своему составу.

Эти препараты предназначены для лечения симптомов умеренной или тяжелой депрессии. Но приписывают их не только от этого заболевания. Также их используют для лечения тревожных состояний:

панических расстройств;

обсессивно-компульсивных расстройств (ОКР);

расстройств личности;

посттравматического стрессового расстройства;

соматоформного расстройства;

хронических болей;

предменструального дисфорического расстройства.

Почувствовать первый эффект после начала приема антидепрессантов можно уже через первые две недели. Но важно не останавливаться, а продолжать регулярный прием лекарства согласно наставлениям врача.

Какие антидепрессанты бывают и как они действуют?

Наиболее популярная теория по возникновению депрессии предполагает, что люди, страдающие депрессией, имеют нарушение циркуляции серотонина.

Поэтому большинство лекарств против депрессии содержат вещества, которые устраняют проблему высвобождения или восприятия серотонина нашими рецепторами. Выделяют три основных типа медикаментов:

Трициклические антидепрессанты (ТСА). Эта группа препаратов относится к антидепрессантам первого поколения. Они используются с осторожностью, поскольку могут вызывать больше побочных эффектов, чем любое новое лекарство.

TCA останавливают серотонин и норадреналин от соединения с определенными рецепторами нейронов. Обычно их назначают только в том случае, если другие медикаменты оказались неэффективными.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОС). Эти препараты применяются наиболее часто, ведь они считаются наиболее эффективными и безопасными для лечения умеренной или тяжелой депрессии.

Они блокируют поглощение серотонина в нейронах, что увеличивает уровень серотонина в мозге и улучшает связь между нейронами. Это приводит к улучшению настроения.

Кроме того, эффект от СИОЗС продолжительнее и сильнее других препаратов. Это достигается благодаря тому, что в щели между двумя нервными клетками задерживается большее количество молекул серотонина.

Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (SNRIs) — это антидепрессанты нового поколения, которые лечат депрессию и тревожные расстройства. Иногда их назначают, если СИОС не были эффективными.

Они блокируют реабсорбцию серотонина и норадреналина в нейроны мозга, благодаря чему психологическое состояние человека улучшается.

Какой антидепрессант выбрать и кто его назначает?

Важно, чтобы антидепрессант подбирал именно врач, ведь самостоятельное лечение может только навредить или просто не дать никаких результатов. Какой именно врач может выписать нужное лекарство, читай здесь.

Только врач может назначить необходимую дозировку, продолжительность лечения и отслеживать прогресс, чтобы в случае необходимости изменить препарат.

Ведь ни один антидепрессант не является эффективным абсолютно для всех. А согласно метаанализу, опубликованному в NIH, почти для 40% людей ни один из препаратов не действует вообще.

В каждом отдельном случае следует наблюдать за физической и психологической реакцией организма и соответственно корректировать медикаменты, дозировку и продолжительность. Это по силам только профильному специалисту.

Также, согласно исследованиям, опубликованным в научном издании The Lancet, дозировка может меняться в зависимости от возраста и самого препарата.

В некоторых случаях для результата следует повышать или уменьшать дозу от того, что указано в рекомендациях. Это тоже может сделать исключительно врач.

Какие побочные эффекты бывают и как долго они могут беспокоить

Врач-психиатр Андрей Бондарчук рассказал изданию MH4U об общих рекомендациях относительно начала и окончания приема антидепрессантов.

Он отметил, что до начала медикаментозной терапии антидепрессантами следует обязательно обсудить с врачом все возможные побочные реакции, чтобы знать, к чему готовиться.

Первые две недели между клетками головного мозга начинает циркулировать слишком много серотонина. Он раздражает многие рецепторы, поэтому нужно время, чтобы эти рецепторы потеряли чувствительность.

Наиболее частыми побочными реакциями от применения антидепрессантов являются:

тошнота;

головная боль;

психоэмоциональный дискомфорт: чрезмерное возбуждение или напряжение;

расстройства сна;

снижение либидо;

усиление суицидальных мыслей или поведения, особенно среди молодых людей в возрасте до 25 лет;

запор или понос;

затуманенное зрение;

сухость во рту;

головокружение из-за падения АД.

Как правильно начинать прием антидепрессантов

Есть способ уменьшить силу негативных побочных эффектов. По мнению врача, выраженность побочных действий зависит от того, какие дозы препарата назначаются пациенту в начале терапии.

Андрей Бондарчук порекомендовал вводить препарат с маленькой дозы, тогда побочные действия будут не слишком выражены.

Кроме того, первые недели после начала лечения пациенту следует находиться под пристальным наблюдением врача и подробно рассказывать ему не только о психологическом самочувствии, но и о возникающих побочных симптомах.

Тогда, чтобы облегчить период адаптации организма к медикаментам, врач может назначить дополнительные препараты, например транквилизаторы.

Сколько нужно принимать препараты?

Антидепрессанты помогают вернуть человеку качество жизни, добиться стойкой ремиссии, снижающей вероятность повторных эпизодов депрессии и других сопутствующих расстройств.

Именно врач должен определять продолжительность лечения. В каждом отдельном случае продолжительность может быть разной. Так, например, пациентам, которые имели уже много эпизодов ухудшения состояния после ремиссии, назначают препараты на более длительный период.

В целом первый эффект от лечения антидепрессантами появляется уже через две недели после начала терапии. Для некоторых людей, отмечает врач, этот период может длиться дольше — от четырех до восьми недель.

Но после начального улучшения состояния нельзя прекращать лечение. Следует соблюдать регулярность, прописанную врачом, ведь ощутимого результата можно достичь минимум за полгода — год.

Если прекратить терапию рано, есть вероятность, что симптомы могут вернуться. Все зависит от многих факторов: продолжительность депрессивного состояния, история болезни, возраст и т. д.

В то же время достаточная продолжительность терапии позволяет пациентам достичь стабильного состояния.

После достижения состояния ремиссии препараты можно будет перестать принимать, но делать это следует плавно и под наблюдением врача. В противном случае может возникнуть синдром отмены.

Синдром отмены: как выходить из медикаментозной терапии

Синдром отмены развивается в течение нескольких дней после прекращения употребления медикаментов и может продолжаться неделями. Такая реакция организма возникает потому, что мозг требует времени, чтобы перестроиться.

Ты можешь ощущать следующие симптомы:

колебания настроения: тревожность и приступы паники, возбуждение и агрессия;

быстрая утомляемость;

повышенная потливость;

головные боли и головокружение;

нарушения сна: бессонница, ночные кошмары;

тошнота и рвота;

диарея;

галлюцинации: звон в ушах;

зуд.

Эти симптомы часто могут принимать за рецидив болезни, однако это ошибочно. Синдром отмены может свидетельствовать, что требуется более медленный отказ от препарата.

Британская коллегия психиатров с целью повышения безопасности рекомендует уменьшать дозу антидепрессантов в течение нескольких месяцев и даже лет, прежде чем завершить курс.

Депрессия, к сожалению, не единственное опасное расстройство. Иногда мы можем даже не подозревать, что действительно стоит за нашим психологическим самочувствием. Читай, какие психические расстройства наиболее распространены и почему возникают.

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