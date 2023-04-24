Не только депрессия и шизофрения. Какие психические расстройства наиболее распространены и как они появляются

Люди часто не совсем правильно понимают значение понятия психического расстройства. Думают о нем, только как о болезненном состоянии с бредом, галлюцинациями или нарушениями сознания.

Однако психическое расстройство может быть и у человека, который по признакам ничем не отличается от других. Он может иметь свой социальный круг знакомых, работать и выглядеть вполне удовлетворенным.

Каждый в известной степени знает о наиболее известных психических расстройствах, таких как депрессия или шизофрения. Однако следует вспомнить вместе с ВОЗ также примеры не менее распространенных заболеваний, о которых тоже следует знать.

Что такое психические расстройства?

Психические расстройства – это состояния психики, влияющие на наше мышление, чувство и поведение. Они могут быть как случайными, так и длительными. В обществе сформировалось искаженное понимание психических расстройств.

Люди с психическими расстройствами боятся открыто говорить о своих проблемах такого состояния, потому что это воспринимается не как сила, а слабость.

На возникновение психических расстройств влияет на сочетание многих факторов. В частности, генетической предрасположенности, химических процессов в мозге, неблагоприятном жизненном опыте и т.д.

Депрессия

Когда мы говорим о депрессии или депрессивном расстройстве, то на самом деле это больше, чем просто чувство печали или переживания тяжелого периода.

Это чрезвычайно распространенное психическое расстройство, вызывающее безнадежность, потерю интереса или удовольствие от ранее радовавших занятий. Также его можно заметить из-за снижения энергии, самооценки или ухудшения концентрации. Такой диагноз может поставить исключительно врач.

Шизофрения

Это расстройство влияет на то, как человек думает, что чувствует и как себя ведет в социуме. Люди с шизофренией могут выглядеть вполне нормально, пока не начинают озвучивать свои странные мысли.

У больных шизофренией меняется поведение: их действия становятся непонятными для окружающих, возникают проблемы с памятью, исчезает желание общаться и что-либо делать. Часто это все сопровождается бредом и галлюцинациями.

Тревожное расстройство

Тревожное расстройство – это серьезное психическое заболевание. Страдающие им люди часто бывают расстроенными и напряженными. Они постоянно испытывают стресс и дискомфорт.

Часто он сопровождается одышкой, головокружением, усилением физических ощущений и нарушением сердцебиения. Еще несколько типичных симптомов тревожного расстройства – это усиленная потливость, тошнота, дрожь и чувство потери контроля.

Посттравматическое стрессовое расстройство

Посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР проявляется, когда человек испытал травматическую ситуацию. Оно может развиться у человека, если он пережил шоковое, страшное или опасное событие, непосредственным участником или свидетелем которого он был.

К симптомам относятся: кошмары, гнев, раздражительность или эмоциональная усталость, отстранение от других и т.п. Симптомы расстройства могут возникать в короткий или более длительный период после травматического события, как правило, в течение первых трех месяцев.

Биполярное расстройство

Человек с биполярным расстройством испытывает резкие изменения в настроении, энергии и способности ясно мыслить. Счастливый и активный человек может внезапно стать грустным и безразличным ко всему.

Эти изменения настроения могут занять до 3-12 месяцев. Биполярное расстройство чаще всего развивается в позднем подростковом возрасте или у молодых взрослых.

Диссоциативное расстройство

Диссоциативное расстройство можно описать, как самопроизвольное бегство от реальности. Если рассмотреть его симптомы: разъединение мыслей, идентичность, сознание и память, то все это примеры разъединения.

Однако эти типы ощущений различаются. Некоторым людям иногда, кажется, что они наблюдают за всем издалека, другие приходят к настоящему раздвоению личности.

Расстройство пищевого поведения

При нем появляется чувство зависимости от пищи, например, в виде навязчивых мыслей что-нибудь съесть. Люди с такими расстройствами либо сильно ограничивают себя в пище, либо переедают и затем вызывают в рвоту или истощают себя чрезмерными физическими нагрузками.

И это, как правило, влечет за собой возникновение чувств вины, стыда, тревоги, злобы. К основным видам расстройств пищевого поведения относят анорексию, булимию и импульсивное переедание.

Кто в группе риска развития психического расстройства?

Если рассматривать общее, то существует несколько факторов, которые могут повысить риск развития психического расстройства.

Генетическая наследственность. Если у родителей или близких родственников были психические расстройства, риск развития этих расстройств может быть и у ребенка.

Если у родителей или близких родственников были психические расстройства, риск развития этих расстройств может быть и у ребенка. Среда. Школы с буллингом, опасные привычки, например, наркотики и алкоголь, могут также увеличить риск развития психического расстройства.

Школы с буллингом, опасные привычки, например, наркотики и алкоголь, могут также увеличить риск развития психического расстройства. Стресс. Стресс может быть связан с личными проблемами или внешними факторами, такими как война или природные катастрофы.

Стресс может быть связан с личными проблемами или внешними факторами, такими как война или природные катастрофы. Недостаточное здоровье. Это могут быть болезни, влияющие на мозг, инфекции, травмы, недостаточность питательных веществ или недосып.

Если ты замечаешь у себя, родных, друзей или знакомых симптомы, о которых мы писались выше, обязательно обратись к психологу или психиатру, он поможет твоему психическому здоровью или психике твоих близких.

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