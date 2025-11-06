Системно поддерживать: авиакомпания Українські вертольоти снова помогает KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третьего армейского корпуса

Уже второй раз этой осенью авиакомпания Українські вертольоти передает помощь отдельному полку беспилотных систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третьего армейского корпуса в Харьковской области.

Для коллектива такая поддержка наших воинов стала подлинной философией и частью ежедневной работы. Все необходимое имущество закупили в соответствии с запросом, поступившим руководителю авиакомпании Владимиру Ткаченко.

Как Українські вертольоти уже второй раз помогают Третьему армейскому корпусу

Начальник штаба — заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третьего армейского корпуса Евгений Еременко (Тичер) рассказывает, что переданные компанией элементы питания улучшат работу на пультах управления войсками.

— Антенны к комплексам РЭБ, которые еще и с дополнительными элементами питания, с инверторными средствами, которые могут конвертировать солнечную энергию в нужную нам электроэнергию. По сути, все эти средства будут нам помогать уничтожать врага.

Без этих средств не будет сохранена жизнь наших бойцов, будет неосуществление логистики, не будет проведена ротация. Хотя все эти средства являются вспомогательными, но — неотъемлемыми.

Коллектив авиакомпании регулярно поддерживает украинских военных, хотя свой вклад в усиление обороноспособности Украины внесли гораздо раньше — еще с 2009 года.

С февраля 2022 года Українські вертольоти передали 32 военным частям имущества на сумму более 212 млн грн. Это и автомобили, и интерактивные столы для планирования операций, и большое количество дронов, энергетическое и другое оборудование.

Председатель Совета директоров авиакомпании Владимир Ткаченко уверен: если веришь в победу, то работаешь на нее.

— Сейчас ты — или на фронте, или для фронта. Выбор только такой. У нас многие сотрудники авиакомпании приняли личное решение мобилизоваться. А все вместе на собрании трудового коллектива мы приняли решение тратить часть наших зарплат и часть прибыли в помощь боевым подразделениям.

По его словам, именно благодаря защите Сил обороны мы имеем возможность жить и работать.

Ибо только вместе мы — и тыл, и фронт — та Украина, которая сможет одолеть всех врагов. Помогали, помогаем и будем это делать вплоть до победы.

Поддержка Вооруженных сил — это часть ежедневной деятельности авиакомпании. А над закупкой разного оборудования, техники или транспорта ежедневно работают почти все структурные подразделения.

— Вся нация, вся страна должна понимать, что мы должны воевать одним целым и единым организмом. Если войска осуществляют боевые задачи, то тыл обеспечения должен поддерживать эти войска. И эта поддержка должна быть постоянной, — заключает Тичер.

Помимо поддержки войск, у Українських вертольотів есть еще два направления благотворительной помощи: поддержка реабилитации ветеранов и адресная помощь семьям погибших защитников.

За последние два с половиной года на гуманитарные направления направили более 97 млн грн. В частности, авиакомпания развивает всеукраинскую благотворительную платформу Дітям наших Захисників, которая ежемесячно занимается 41 ребенком-сиротой военных.

А раньше мы рассказывали, как компания помогла детям героев воплотить свои маленькие мечты.

