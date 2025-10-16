4,6 млн для победы: авиакомпания Українські вертольоти поддержала Третий Армейский Корпус на передовой

Любая помощь военным приближает Украину к победе. Ко дню создания Украинской повстанческой армии и Третьей штурмовой бригады авиакомпания Українські вертольоти передала бойцам технику на общую сумму в 4,6 млн. грн.

Полезное для защитников имущество доставили в Харьков. Эти передачи стали для авиакомпании частью деятельности в современных реалиях.

Председатель Совета директоров авиакомпании Українські вертольоти Владимир Ткаченко подчеркивает: помогать Силам обороны — это не опция, это база.

Мы в тылу имеем возможность работать только потому, что кто-то избрал путь борьбы. Меньшее, что мы можем делать, это поддерживать наших защитников и защитниц.

— Сейчас ты или на фронте, или для фронта. Когда мне попадают запросы от военных, то мы в авиакомпании ищем возможности их выполнить полностью и как можно скорее. Потому что каждый такой запрос — это не о деньгах, это сохраненная жизнь, это выигранное время.

На этот раз Третий Армейский Корпус ВСУ нуждался в системах связи, РЭБах, микроскопах, 3D-принтерах с расходными материалами и комплектующими, паяльных станциях и паяльниках, перфораторах, шлифмашинах, компрессоре, аккумуляторных дрель-шуруповертах и ​​других.

В запросе также были роутеры и точки доступа Wi-Fi, компьютеры и ноутбуки, видео-проигрыватели, зарядные устройства, аккумуляторные батареи и прочее. Эту технику и оборудование разделят между разными подразделениями Тройки.

— Таких средств, к сожалению, не хватает, поскольку эта номенклатура не предусмотрена согласно штату. И все это ложится на плечи нашим волонтерам. С Українські вертольоти мы уже второй раз встречаемся по взаимодействию. До этого они нам передавали пять автомобилей Mitsubishi L200, которые до сих пор выполняют боевые задания, — рассказывает заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третьего Армейского Корпуса Олег Романов.

Крупнейшая бригада в Украине — Третья штурмовая — завершает трансформацию в Третий Армейский Корпус, масштабируя решения, доказавшие эффективность на передовой.

Авиакомпания Українські вертольоти — не просто один из самых больших налогоплательщиков в Украине. Авиаторы под руководством Владимира Ткаченко постоянно поддерживают войска, ветеранов и семьи погибших военных.

С начала полномасштабного вторжения авиакомпания предоставила благотворительную помощь на сумму более 306 млн грн. В поддержку войска за эти 3,5 года направили почти 210 млн. грн.

