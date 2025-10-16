Для тебя Война в Украине
Партнерский материал

4,6 млн для победы: авиакомпания Українські вертольоти поддержала Третий Армейский Корпус на передовой

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 октября 2025, 16:55 2 мин.
4,6 млн для победы: авиакомпания Українські вертольоти поддержала Третий Армейский Корпус на передовой

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь