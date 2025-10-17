4,6 млн для перемоги: авіакомпанія Українські вертольоти підтримала Третій Армійський Корпус на передовій

Будь-яка допомога військовим робить Україну ближчою до перемоги. До дня створення Української повстанської армії та Третьої штурмової бригади авіакомпанія Українські вертольоти передала бійцям техніку на загальну суму в 4,6 млн грн.

Корисне для захисників майно привезли у Харків. Ці передачі стали для авіакомпанії частиною діяльності в сучасних реаліях.

Голова Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко підкреслює: допомагати Силам оборони — це не опція, це база.

Ми в тилу маємо можливість працювати тільки тому, що хтось обрав шлях боротьби. Найменше, що ми можемо робити, — це підтримувати наших захисників та захисниць.

— Зараз ти або на фронті, або для фронту. Коли до мене потрапляють запити від військових, то ми в авіакомпанії шукаємо можливості їх виконати повністю і якомога швидше. Бо кожен такий запит — це не про гроші, це збережені життя, це виграний час.

Цього разу Третій Армійський Корпус ЗСУ мав потребу в системах зв’язку, РЕБах, мікроскопах, 3D-принтерах з витратними матеріалами та комплектуючими, паяльних станціях та паяльниках, перфораторах, шліфмашинах, компресорі, акумуляторних дриль-шуруповертах та інших інструментах.

У запиті також були роутери й точки доступу Wi-Fi, комп’ютери та ноутбуки, відеопрогравачі, зарядні пристрої, акумуляторні батареї та інше. Цю техніку та обладнання розділять між різними підрозділами Трійки.

— Таких засобів, на жаль, не вистачає, оскільки ця номенклатура не передбачена згідно зі “штатом”. І це все кладеться на плечі нашим волонтерам. З ПрАТ Українські вертольоти ми вже другий раз зустрічаємося по взаємодії. До того вони нам передавали 5 автівок Mitsubishi L200, які досі виконують бойові завдання, — розказує заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третього Армійського Корпусу Олег Романов.

Найбільша бригада в Україні — Третя штурмова — завершує трансформацію в Третій Армійський Корпус, який масштабує рішення, що довели ефективність на передовій.

Авіакомпанія Українські вертольоти — не просто один із найбільших платників податків в Україні. Авіатори під керівництвом Володимира Ткаченка постійно підтримують військо, ветеранів та родини загиблих військових.

Від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія надала благодійної допомоги на суму понад 306 млн грн. На підтримку війська за ці 3,5 роки спрямували майже 210 млн грн.

