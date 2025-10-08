Побачив пса Патрона і не зупиняється: як бельгійський граф возить автівки на Донбас

Бельгійський граф Рено Де Керхове, якому 77 років, став потужним союзником України, особисто доставляючи вкрай необхідні транспортні засоби для українських військових.

Під час свого другого візиту до Чернігова, що відбувся у вересні, він передав десять автівок, три з яких призначені для бійців на Чернігівщині, повідомляє Суспільне Чернігів.

Це не перша допомога графа: у грудні 2024 року він уже привозив до Чернігова пікап та автомобіль швидкої допомоги.

Захоплення Патроном та мотивація ветерана

Рено Де Керхове пояснює свою глибоку зацікавленість Україною особистим досвідом і несподіваним натхненням:

військовий досвід: граф, який сам служив у армії 50 років тому, каже, що розуміє складність бойових дій в Україні.

рекорд візитів: чоловік відвідав Україну вже 18 разів, побувавши у гарячих точках, як-от Краматорськ та Херсонщина.

символ Патрона: початковою точкою його уваги до України став пес Патрон — талісман чернігівських рятувальників ДСНС. Популярність Патрона у Бельгії спонукала графа до пошуку інформації та активної допомоги.

— Мене дуже вражають українські військові, — зазначає Рено Де Керхове, зізнаючись, що, перебуваючи серед українських захисників, не боїться можливих атак.

Підтримка на передовій

Під час візиту граф передав ключі від одного з авто військовослужбовцю 5-ї окремої Київської штурмової бригади з позивним Покемон.

Військовий підкреслив критичну важливість такої допомоги:

— Автівка — це сьогодні є, завтра її немає. Це велика зараз проблема в ЗСУ. Завдяки цим людям ЗСУ, можливо, і тримається. Лише на таких людях.

Переданий Volkswagen буде використовуватися для евакуації поранених та загиблих на одному з найскладніших напрямків — Костянтинівському (зокрема, Часів Яр та Костянтинівка).

Крім того, дві автівки з партії призначені для військового з Бельгії, який служить у ЗСУ, що підкреслює особистий зв’язок і підтримку іноземних добровольців.

NAFO та фандрейзинг через соцмережі

Бельгійський граф та його команда збирають кошти на допомогу через соціальні мережі, зокрема Twitter.

Український волонтер Генадій Максак пояснив, що графі Де Керхове допомагають через спільноту NAFO — іронічну інтернет-спільноту, яка підтримує Україну.

— Вони побачили, що, крім того, що вони можуть підтримувати інформаційний інтерес до України, можуть також допомагати напряму, практично, нашим хлопцям на фронті, — зазначив Максак.

Рено Де Керхове також використовує культурні зв’язки для поширення інформації: він створив нашивку, де пес Патрон зображений разом із відомим бельгійським персонажем коміксів, що допомагає популяризувати історію України серед населення Бельгії.

