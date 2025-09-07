Від Балтійського моря до Донбасу: естонець Янус став легендою українського фронту

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, естонський волонтер Янус став справжнім янголом-охоронцем для українських військових.

За цей час він доправив допомоги на суму майже чотири мільйони євро, підтримуючи різні бригади та підрозділи ЗСУ.

Янус працює в тісній співпраці з українськими волонтерами, які допомагають розподіляти допомогу безпосередньо на передовій.

Завдяки цій співпраці він доставляє все найнеобхідніше: від гуманітарної допомоги, спальних мішків, матраців та товарів першої потреби до автомобілів, які відправляються на нуль.

Кожна гривня має значення

Янус підходить до своєї місії дуже відповідально. Він особисто шукає постачальників і виробників, щоб знайти найкращу ціну і не витрачати кошти даремно.

Волонтер прагне, щоб кожна пожертва приносила максимальну користь українським захисникам.

Його зусилля підтримують іноземні спонсори та українці, які виїхали за кордон, але не припинили допомагати своїй країні.

Нещодавно, наприклад, Янус привіз дві тонни маскувальних сіток, які допомагають убезпечити від дронів.

Від ветерана до волонтера

Один з українських волонтерів, з яким працює Янус, — В’ячеслав. Він ветеран, який пішов на фронт у 2022 році, а зараз, за станом здоров’я, займається волонтерством.

Його військова кар’єра закінчилася в боях за Старомайорськ. В’ячеслав допомагає Янусу з комплектацією та ремонтом бойових машин піхоти, використовуючи професійні інструменти, які також надходять від естонського волонтера.

Інший волонтер — Олексій, ветеран, що два з половиною роки воював. Тепер він допомагає з дронами. Попри все, Олексій не втрачає почуття гумору і вірить у перемогу.

Його найбільша мрія — не купити собі щось дороге, а побачити мир в Україні, щоб діти могли повернутися до звичайного життя, ходити до школи та насолоджуватися дитинством.

Віра в Україну

Янус зізнається, що кількість благодійників з часом зменшилась, але він не збирається кидати свою справу. Естонець захоплений Україною:

Це дуже багата, дуже красива країна, люди дуже добрі, — каже він.

Янус бажає, щоб Україна якомога швидше інтегрувалася до Європи, переймаючи європейські цінності та мотиви. Він вірить, що ця підтримка допоможе Україні стати ще сильнішою та успішною.

Історія Януса — це яскравий приклад того, як підтримка однієї людини з іншої країни може мати колосальне значення для цілої держави, яка бореться за свою свободу.

Раніше ми повідомляли, що українці, які перебувають в Естонії, мають можливість отримати фінансову допомогу на лікування. Детальніше в нашому матеріалі.

