От Балтийского моря до Донбасса: эстонец Янус стал легендой украинского фронта

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, эстонский волонтер Янус стал настоящим ангелом-хранителем для украинских военных.

За это время он доставил помощи на сумму почти четыре миллиона евро, поддерживая разные бригады и подразделения ВСУ.

Янус работает в тесном сотрудничестве с украинскими волонтерами, которые помогают распределять необходимое непосредственно на передовой.

Благодаря этому он доставляет все, в чем остро нуждаются бойцы: от гуманитарной помощи, спальных мешков, матрасов и товаров первой необходимости до автомобилей. Все это моментально отправляется на ноль.

Каждая гривна имеет значение

Янус подходит к своей миссии очень ответственно. Он лично ищет поставщиков и производителей, чтобы найти лучшую цену и не тратить средства впустую.

Волонтер стремится, чтобы каждое пожертвование приносило максимальную пользу украинским защитникам.

Его усилия поддерживают иностранные спонсоры и украинцы, которые выехали за границу, но не прекратили помогать своей стране.

Недавно, например, Янус привез две тонны маскировочных сеток, которые помогают уберечься от дронов.

От ветерана до волонтера

Один из украинских волонтеров, с которым сотрудничает Янус, — Вячеслав. Он ветеран, который на фронте с 2022 года, а сейчас комиссован по состоянию здоровья, а сейчас волонтерит.

Его военная карьера закончилась в боях за Старомайорское. Вячеслав помогает Янусу с комплектацией и ремонтом боевых машин пехоты, используя профессиональные инструменты, которые также поступают от эстонского волонтера.

Другой волонтер, Алексей, — ветеран, воевавший два с половиной года. Сейчас он помогает с дронами. Несмотря ни на что, Алексей не теряет чувства юмора и верит в победу.

Его самая большая мечта — не купить что-то материальное, а дождаться мира в Украине, чтобы дети могли вернуться к обычной жизни и наслаждаться детством.

Вера в Украину

Янус признается, что количество благотворителей со временем уменьшилось, но он не отчаивается. Эстонец восхищается Украиной:

Это очень богатая, очень красивая страна, люди очень добрые, — говорит он.

Янус желает, чтобы Украина как можно скорее интегрировалась в Европу, перенимая европейские ценности. Он верит, что эта поддержка поможет Украине стать еще сильнее и успешнее.

История Януса — яркий пример того, как поддержка одного человека из другой страны может иметь колоссальное значение для целого государства, которое борется за свою свободу.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, находящиеся в Эстонии, могут получить финансовую помощь на лечение. Подробнее в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!