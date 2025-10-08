Увидел пса Патрона и не останавливается: как бельгийский граф возит машины на Донбасс

Бельгийский граф Рено Де Керхове, которому 77 лет, стал мощным союзником Украины, лично доставляя крайне необходимые транспортные средства для украинских военных.

Во время своего второго визита в Чернигов, состоявшегося в сентябре, он передал десять автомобилей, три из которых предназначены для бойцов Черниговской области, сообщает Суспільне Чернігів.

Это не первая помощь графа: в декабре 2024 года он уже привозил в Чернигов пикап и автомобиль скорой помощи.

Увлечение Патроном и мотивация ветерана

Рено Де Керхове объясняет свою глубокую заинтересованность Украиной личным опытом и неожиданным вдохновением:

военный опыт: граф, который сам служил в армии 50 лет назад, говорит, что понимает сложность боевых действий в Украине.

рекорд визитов: мужчина посетил Украину уже 18 раз, побывав в горячих точках, таких как Краматорск и Херсонская область.

символ Патрона: начальной точкой его внимания к Украине стал пес Патрон — талисман черниговских спасателей ГСЧС. Популярность Патрона в Бельгии побудила графа к поиску информации и активной помощи.

— Меня очень впечатляют украинские военные, — отмечает Рено Де Керхове, признаваясь, что, находясь среди украинских защитников, не боится возможных атак.

Поддержка на передовой

Во время визита граф передал ключи от одного из авто военнослужащему 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады с позывным Покемон.

Военный подчеркнул критическую важность такой помощи:

— Машина — это сегодня есть, завтра ее нет. Это большая сейчас проблема в ВСУ. Благодаря этим людям ВСУ, возможно, и держится. Только на таких людях.

Переданный Volkswagen будет использоваться для эвакуации раненых и погибших на одном из самых сложных направлений — Константиновском (в частности, Часов Яр и Константиновка).

Кроме того, два автомобиля из партии предназначены для военного из Бельгии, который служит в ВСУ, что подчеркивает личную связь и поддержку иностранных добровольцев.

NAFO и фандрайзинг через соцсети

Бельгийский граф и его команда собирают средства на помощь через социальные сети, в частности Twitter.

Украинский волонтер Геннадий Максак пояснил, что графу Де Керхове помогают через сообщество NAFO — ироничное интернет-сообщество, которое поддерживает Украину.

— Они увидели, что кроме того, что они могут поддерживать информационный интерес к Украине, могут также помогать напрямую, практически, нашим ребятам на фронте, — отметил Максак.

Рено Де Керхове также использует культурные связи для распространения информации: он создал нашивку, где пес Патрон изображен вместе с известным бельгийским персонажем комиксов, что помогает популяризировать историю Украины среди населения Бельгии.

