День покупок от Українських вертольотів: как дети героев воплотили свои маленькие мечты

Сотрудники авиакомпании Українські вертольоти вручили детям с Полтавской области подарочные сертификаты. Ребята принимают участие в благотворительной платформе Дітям наших Захисників.

Виктория, Ростислав, Владислав и Данил получили возможность потратить в Эпицентре по 10 тысяч гривен. Для детей это стало сюрпризом, поэтому сначала никто из них не знал, что хочет купить.

Но потом дети с опекунами и работниками авиакомпании отправились на прогулку по рядам торгового центра и сразу определились с желаниями.

Как дети защитников потратили деньги

Глава Совета директоров авиакомпании Українські вертольоти и один из соучредителей благотворительной платформы Дітям наших Захисників Владимир Ткаченко отметил, что во время общения с военными слышат одно: для них очень важно знать о поддержке семей их погибших побратимов.

Ребятам так же важно знать, что если с ними, не дай Бог, что-нибудь случится, то их дети тоже не останутся один на один с потерей.

Именно поэтому компания инициировала всеукраинскую благотворительную платформу Дітям наших Захисників. Сейчас в ней принимают участие более 80 различных компаний и неравнодушных людей, которые ежемесячно поддерживают более 250 детей-сирот.

Подобные встречи с детьми, организованные сотрудниками авиакомпании совместно с Полтавской военной администрацией — это не просто помощь. Это сигнал для детей и опекунов, которые о них помнят, видят и поддерживают.

Ростислав уже давно присматривался к фирменным кроссовкам и даже мерил их в родном городе. А когда увидел их в Полтаве, то не колеблясь положил в коляску для покупок. Все спрашивали, точно ли это его размер, на что парень утвердительно ответил и поехал совершать покупку мечты.

В корзине Виктории оказался Lego-котик, который ей очень напомнил домашнего любимца — такой же черно-белый. А еще девушка любит рисовать, потому выбрала товары для изобразительного искусства и остановилась на большом наборе двусторонних маркеров.

Даня выбрал боксерские перчатки любимого цвета и первый в жизни домашний турник. А Влад приобрел сразу несколько конструкторов, которые всегда хотел, потому что любит их собирать.

“Чрезвычайно важно, чтобы в современных условиях, когда наша страна в войне, чтобы социально ответственный бизнес оказывал поддержку семьям, пострадавшим от военной агрессии. Больше всего это касается тех детей, которые потеряли обоих родителей”, — заявила Вита Рекотова, заместитель начальника Управления — начальник отдела по вопросам социальной защиты ветеранов и членов ветеранов и внутри перемещенных лиц Полтавской ОВА.

Спасибо, что по инициативе авиакомпании Українські вертольоти была создана всеукраинская благотворительная платформа Дітям наших Захисників, — сказала чиновница.

Она также пригласила бизнес Полтавской области присоединиться к проекту, адресно поддерживающему детей-сирот героев. Сделать это можно, заполнив анкету на сайте благотворительной платформы.

Проект реализуется авиакомпанией Українські вертольоти по партнерству с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей, Международной торговой палатой — ICC Ukraine.

Недавно мы рассказывали, как компания Українські вертольоти помогла Третьему армейскому корпусу собрать необходимое оборудование для передовой.

