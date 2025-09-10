“Кошмарили” Запад Украины: РФ запустила более 450 дронов и ракет

10 сентября Россия массированно атаковала преимущественно западные регионы Украины. Под ударом оказались Житомир, Львов, Гадяч и другие города. Есть погибшие и раненые, повреждены промышленные объекты и жилые дома.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украину атаковали около 415 дронов разных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет.

Вікна-новини собрали последнюю информацию о последствиях российских ударов.

Взрывы в Житомире: есть погибшие после ударов

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что область оказалась под атакой дронов-камикадзе и крылатых ракет.

— В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.

Новости Львова: всю ночь работала ПВО

Мэр Андрей Садовой заявил, что сегодня ночью во Львов летели около 60 вражеских шахедов и более 10 ракет.

Несмотря на массированную атаку, в городе нет жертв и разрушений жилищного фонда.

— Есть попадание обломков в гражданский состав на авиационной. Сейчас оцениваем ущерб, — добавил Садовый.

Гадяч тоже оказался под атакой

Около пяти утра Воздушные силы Украины сообщили, что скоростная цель движется в направлении Гадяча Полтавской области. Городские власти не сообщали о поражении объектов или пострадавших.

Винница: обстрелы 10 сентября

В воздушном пространстве области находились 26 БпЛА и 11 крылатых ракет, отчиталась первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

Пожарные работают над локализацией пожара после российских ударов. Для этого привлечены 81 человек и 24 единицы техники.

Один человек пострадал, мужчину доставили в больницу в стабильном состоянии. Повреждены около 30 жилых домов. Выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории.

Хмельницкий под атакой ракет

В ОВА заявили, что в результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе.

Ракетой разрушена швейная фабрика в Волочиске, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах.

Напомним, что сегодня ночью российские дроны пересекли границу Польши. Правительство страны собирает экстренное заседание.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!