Польша подтвердила атаку РФ: правительство собирается на экстренное заседание

В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине, сконцентрировав удары дронами на западных областях. Часть дронов нарушила воздушное пространство Польши. Там впервые пришлось сбивать российские цели и даже закрывать аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство страны. В ответ польские и союзные силы применили оружие с самолетов и сбили несколько вражеских целей. Инцидент назвали “актом агрессии”.

Атака дронами по Польше: что известно

Премьер-министр Польши Дональд Туск, заявил, что страна столкнулась с многочисленными нарушениями воздушного пространства. Он постоянно контактировал с президентом и министром обороны и получил отчет оперативного командующего. Туск также, провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камиш добавил, что находится в постоянном контакте с командованием НАТО. Для поиска обломков дронов привлекли силы территориальной обороны.

Резервисты и воеводства в готовности

По обновленной информации, в пограничных воеводствах — Подлясском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском — резервисты территориальной обороны должны являться на службу в течение 6 часов. В других регионах время явки длиннее, а в западных воеводствах массовый созыв пока не планируется.

Атака дронами по Польше и ее последствия

По данным оперативного командования, польские и союзные радары зафиксировали десятки целей, часть из которых представляла угрозу. Именно поэтому было принято решение об нейтрализации, и некоторые дроны удалось сбить.

На фоне этих событий в Польше временно закрыли четыре аэропорта – два в Варшаве, а также в Жешуве и Люблине. Причиной назвали “незапланированную военную деятельность, связанную с обеспечением национальной безопасности”, сообщает RMF24.

Власти просят сохранять спокойствие и распространять только официальную информацию военных и государственных служб. В случае обнаружения обломков дронов людей призывают не приближаться к ним и сообщать полиции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства Польши из-за залета на территорию страны российских ударных дронов во время ночной атаки на Украину.

Российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Люблинском воеводстве. В результате инцидента повреждена крыша здания и стоящий рядом автомобиль, сообщает PolsatNews.

Фото:PolsatNews

Глава МИД Андрей Сибига заявил в связи с вторжением российских дронов на территорию Польши, что слабый ответ на это спровоцирует Россию еще больше.

